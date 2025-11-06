Balıkesir Büyükşehir ile Dursunbey’in çehresi güzelleşiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Dursunbey’e kazandırılan modern meydanda sona gelindi. Yeşil alan düzenlemelerinden sosyal donatılara, otopark alanından sağlam zemin yapısına kadar her detayı düşünülen meydan, vatandaşların gözde buluşma noktalarından olacak.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla 20 ilçenin tümünde ihtiyaca uygun eşit ve adil hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Dursunbey yeni çehresine kavuşuyor. Dursunbey’in Mollaoğlu Mahallesi’nde bulunan meydanda toplam 2 bin 600 metrekarelik alanın 1961 metrekaresinde granit ve bazalt doğal taş kaplama döşemesi gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle meydanın hızla tamamlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SOSYAL YAŞAMA KATKI SUNACAK MODERN VE KONFORLU ALANLAR

Dursunbey’in sosyal yaşamına katkı sunacak, estetik, fonksiyonel ve modern bir buluşma alanı oluşturacak olan meydan düzenlemesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen taş döşemeler hem estetik hem de dayanıklılık açısından yaya trafiğine uygun şekilde tasarlandı. Etkinlik alanı olarak da kullanılabilecek olan meydanda toplam 400 metrekarelik yeşil alan düzenlemelerine başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeşil alan içerisinde çim serimi, yer örtücü bitkiler, mevsimlik çiçek, ağaç ve dekoratif çalı gruplarının peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirilecek. Aydınlatma direkleri, çöp kovaları montajı ve kent mobilyalarıyla konforlu dinlenme alanları oluşturuluyor.

YER ALTI OTOPARKI YALITIMI GÜÇLENDİRİLDİ

Meydanın alt kısmında yer alan otoparkta belediye ekipleri tarafından yalıtım çalışmaları da tamamlandı. Su sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kaliteli ve dayanıklı bitümlü membran sistemleriyle izolasyon gerçekleştirildi. Otopark giriş-çıkış noktaları ve zemin drenaj hatları yenilendi.