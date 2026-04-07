  4. Balıkesir Büyükşehir'den Susurluk'a modern yaşam alanı

Balıkesir Büyükşehir'den Susurluk'a modern yaşam alanı

Balıkesir Büyükşehir'den Susurluk'a modern yaşam alanı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Susurluk ilçesi Yenimahalle’de yenileme çalışmalarını başlattığı Atatürk Parkı, yeni çehresiyle vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Yürüyüş alanlarından Skate Park’a, çocuk oyun gruplarından engelsiz oyun alanına kadar her ihtiyacı karşılayan park, modern donatıları ve geniş kullanım alanlarıyla vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunacak.

Susurluk ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nda kapsamlı yenileme projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplam 45 bin 626 metrekarelik alana sahip projeyle ilçeye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte tüm vatandaşlara hitap eden Atatürk Parkı’nda; çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri 4 ayrı oyun alanının yanı sıra spor alanları, dinlenme noktaları ve Skate Park ile 550 metre uzunluğunda 1.103 metrekarelik yürüyüş yolları da yer alacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifle vakit geçirebileceği Atatürk Parkı, ilçenin sosyal yaşamına da yeni bir soluk getirecek.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OYUN ALANLARI

Kentin 20 ilçesinde herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla sosyal yaşam alanlarını artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halkçı belediyecilik vizyonuyla başlattığı çalışmalar kapsamında Susurluk’taki Atatürk Parkı, modern ve konforlu alanlarıyla hizmete açılacak. Her yaştan vatandaşın ihtiyacına uygun olarak tasarlanan parkta özel gereksinimli çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla engelsiz oyun grupları da oluşturuldu. 26 bin 655 metrekarelik yeşil alana sahip Atatürk Parkı’nda 15 bin 230 metrekarelik sert zemin, konforlu yürüyüş alanları ve dinlenme noktaları ile vatandaşların keyifle vakit geçirmesi hedefleniyor. Parkta artırılan ağaçlandırma ve bitkilendirme ile çiçek ekimlerinin de sürdürüldüğü alanda bulunan Atatürk heykeli de yenilenerek daha görünür hale getirilecek. Aydınlatma ve peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirildiği parkın kısa süre sonra hizmete açılması hedefleniyor.

Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Türkiye'nin çakma Angelina Jolie'si Kıvanç Tatlıtuğ'a talip oldu: ''Ben hazırım''
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
Survivor Nefise'den Murat Boz ile ilgili olay iddiası: 'Bana olan ilgisinin farkındayım, çatlayın!''
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
Yaşlı kadın ''eşim kayıp'' diyerek ihbarda bulunmuştu... Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
İsrail Konsolosluğu önünde saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
65 yaşındaki 2 torun sahibi ünlü isim estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı! Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu: Simge, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso dahil çok sayıda gözaltı! AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu! AK Parti'nin tüm emeklilere verip unuttuğu sözü, CHP bir yasa teklifi ile Meclis'e sundu! İran'ın yeni lideri hakkında olay iddia: Mücteba Hamaney saldırıda ağır yaralandı İran'ın yeni lideri hakkında olay iddia: Mücteba Hamaney saldırıda ağır yaralandı Ara seçim için kolları sıvayan Özel'den rest: ''Sandıkta demokrasi tokadı indireceğiz'' Ara seçim için kolları sıvayan Özel'den rest: ''Sandıkta demokrasi tokadı indireceğiz'' Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı Süper Lig ekibinin başkanı dev holdingi satın aldı Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' Trump'tan tehdit üstüne tehdit: ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak İstanbul'da büyük kesinti: Binlerce hane elektriksiz kalacak İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar'' Sokak ortasında inanılmaz kavga: ''Eteğinin altından 2 silah çıkardı, sıkmaya başladılar'' Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı Gürsel Tekin'in eşi ekranlara geri döndü; yeniden Habertürk TV ile anlaştı Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Yalancı güneşe inanmayın, şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Tarık Mengüç'ün sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Görenler benzerliğine inanamadı Tarık Mengüç'ün sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Görenler benzerliğine inanamadı İstanbul'daki saldırı sonrası 14 sosyal medya hesabına erişim engeli İstanbul'daki saldırı sonrası 14 sosyal medya hesabına erişim engeli Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti Belediyeye ait mağazaya kurşun yağdırdılar! Şüphelinin kimliği şoke etti İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Trump, İran'a saldırı planını iptal etmek için şartını açıkladı Trump, İran'a saldırı planını iptal etmek için şartını açıkladı İstanbul'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin saldırı hazırlığı kamerada İstanbul'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin saldırı hazırlığı kamerada ''Dur'' ihtarına uymayıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Bedeli ağır oldu! ''Dur'' ihtarına uymayıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Bedeli ağır oldu!