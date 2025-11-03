  1. Anasayfa
Balıkesir'de Büyükşehir'in tohum desteği üreticinin yüzünü güldürüyor

Balıkesir'de Büyükşehir’in tohum desteği üreticinin yüzünü güldürüyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın hayata geçirdiği “Tarımda Balıkesir Modeli” kapsamında üreticiye verilen destekler büyüyerek devam ediyor. Bu yıl Güney Marmara’yı kapsayan Gönen, Manyas, Bandırma ve Erdek ilçelerinde toplam 455 üretici, süt otu tohumu ve 5’li karışım yem bitkisi desteğinden faydalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tohum desteğiyle hem üretim maliyetleri azalıyor hem de hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaliteli yem kaynağına ulaşması kolaylaşıyor. Böylece tarımsal verim artarken üreticinin yüzü gülüyor.Güney Marmara’yı kapsayan destek kapsamında Gönen’de 160 üreticiye 6 bin 500 kilogram süt otu tohumu ve 4 bin 625 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, Manyas’ta 233 üreticiye 9 bin 250 kilogram süt otu tohumu ve 6 bin 975 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, Bandırma’da 32 üreticiye 1.275 kilogram süt otu tohumu ve 900 kilogram 5’li karışım yem bitkisi, Erdek’te ise 30 üreticiye 1.450 kilogram süt otu tohumu ve 150 kilogram 5’li karışım yem bitkisi desteği sağlandı.

ÜRETİCİDEN BAŞKAN AHMET AKIN’A TEŞEKKÜR

“Tarımda Balıkesir Modeli” ile kent genelinde tarımsal kalkınmanın önünü açan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üreticinin emeğini güçlendiren projeleriyle Balıkesir’i tarımsal üretimin öncü illerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Tohum desteğinden faydalanan üreticiler, desteklerin üretim maliyetlerini düşürerek kendilerine büyük nefes aldırdığını belirterek tarıma ve çiftçiye değer veren yaklaşımı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ettiler.

