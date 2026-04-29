  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Balıkesir’de Caz Rüzgârı Esecek
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan Dünya Caz Günü’nü unutulmaz bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Şef Tarık Tal yönetimindeki 28 sanatçının sahne alacağı ve solist Dilek Sert Erdoğan’ın eşsiz yorumuyla hayat bulacak senfoni konseri, şehre dünya standartlarında bir caz deneyimi sunacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “yaşayan bir kent” hedefiyle kültür sanat etkinliklerini tüm vatandaşlar için erişilebilir kılıyor. 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Yay/Ada Amfi Tiyatro’da saat 20.00’de gerçekleştireceği senfonik konserle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

DEV KADRODAN MUHTEŞEM KONSER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası,  bu geceye özel hazırlanan düzenlemeler ve dev kadrosuyla, şehre dünya standartlarında bir caz deneyimi sunacak. Koordinatörlüğünü Doç. Dr. H.Hakan Okay’ın üstlendiği projede yaylı çalgıların da dâhil olduğu “Senfonik Big Band” formatıyla sahne alacak olan 28 kişilik orkestra; profesyonel müzisyenlerden oluşuyor. Şefliğini Tarık Tal’ın yapacağı gecede, tüm eserler orkestranın özgün yapısına uygun olarak Dr.Murat Keskin tarafından yeniden düzenlendi. Keskin, aynı zamanda klavye ile sahnede orkestraya eşlik ederken gecenin solisti Türk caz müziğin güçlü kadın vokallerinden Dilek Sert Erdoğan, büyüleyici sesiyle en güzel eserlere hayat verecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
