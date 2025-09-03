Balıkesir'de kentin tarihi mirası Büyükşehir’e emanet

  1. Anasayfa
“Balıkesir Emanettir” anlayışıyla şehrin tarihi mirasına değer katan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor -Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırması” projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin tarihi dokusunu koruyup geleceğe en iyi şekilde taşımak adına önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda kültürel mirasın korunmasına yönelik proje ve yatırımları sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor – Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırması” projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İLÇENİN TURİZM POTANSİYELİ ARTACAK

Zengin tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla turizm potansiyeli yüksek olan Edremit’te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kapıcıbaşı Mahallesi’nde bulunan iki katlı yapıda restorasyon çalışmaları başladı. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında restore edilecek yapının, çalışmalarının tamamlanmasının ardından Edremit turizmine kazandırılması hedefleniyor. İki katlı ahşap karkas arası dolgulu yapı avlulu plana sahip.  Zemin ve tavan döşemeleri çökmüş ve çatısının bir kısmı yıkılmış olan yapının; hamam, mutfak,ahşap dolaplar, gusulhane korunarak restore edilecek. Yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ilçenin turizmine kazandırılacak.

121 YILLIK BİNADA RESTORASYON BAŞLIYOR

Edremit ilçesinin Hamidiye Mahallesi’nde 1904 yılında inşa edilen ve 1926 yılına kadar konut, sonrasında ise Edremit Sağlık İdaresi Baştabipliği ve Verem Savaş Dispanseri olarak kullanılan yapıda restorasyon çalışmaları başladı. Bodrum ve zemin kat olmak üzere 2 katlı kargir yapı, 4 bin 779 metrekare yüzölçümüne sahip bir arazi üzerinde bulunurken 160 metrekarelik bir oturum alanına sahip. Yıllardır atıl durumda olan bina Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kentin sosyal ve kültürel değerlerinden olacak.

