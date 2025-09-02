Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı 199. Yaşını Kutladı

Zabıta Teşkilatının 199’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin de katılımıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin de katılımıyla 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı yaptığı konuşmada tüm zabıtaların haftasını kutladı. Törende Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Zabıta Komiseri İbrahim Okçu ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Nihan Mavuk günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Baha Torun, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Mesci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Kepsut Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri katıldı.

“ZABITA TEŞKİLATI İLKE, ÖZVERİ VE DÜRÜSTLÜĞÜN SİMGESİDİR”

Zabıta Teşkilatının, vatandaşların güven ve huzuru için gece gündüz demeden görev başında olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “199. yaşını kutlayan belediye zabıtasının temelleri 1826 yılında atılmıştır. Halkımız için var olmanın bilinciyle halkımızın huzur, mutluluk ve sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde çalışan zabıta teşkilatı, vatandaşların güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Zabıta teşkilatı ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Görevimiz gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatı, belediye ile halkımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Şahsım ve mesai arkadaşlarım adına bize her zaman destek olan, emir ve talimatları ile bizi koordine eden ve özverili çalışmamıza vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunar, tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri gayret ve özveriyle şehrimizin ve halkımızın güvenliği için yaptıkları çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Zabıta Haftamızı kutlar, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu