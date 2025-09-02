  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı 199. Yaşını Kutladı

Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı 199. Yaşını Kutladı

Balıkesir'de Zabıta Teşkilatı 199. Yaşını Kutladı
Güncelleme:

Zabıta Teşkilatının 199’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin de katılımıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüklerinin de katılımıyla 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı yaptığı konuşmada tüm zabıtaların haftasını kutladı. Törende Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Zabıta Komiseri İbrahim Okçu ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürü Nihan Mavuk günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Baha Torun, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Mesci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Kepsut Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri katıldı.

“ZABITA TEŞKİLATI İLKE, ÖZVERİ VE DÜRÜSTLÜĞÜN SİMGESİDİR”

Zabıta Teşkilatının, vatandaşların güven ve huzuru için gece gündüz demeden görev başında olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “199. yaşını kutlayan belediye zabıtasının temelleri 1826 yılında atılmıştır. Halkımız için var olmanın bilinciyle halkımızın huzur, mutluluk ve sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat şehrin en ücra köşesinden en kalabalık yerine kadar her yerde çalışan zabıta teşkilatı, vatandaşların güven ortamında yaşamasının teminatıdır. Zabıta teşkilatı ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Görevimiz gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatı, belediye ile halkımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Şahsım ve mesai arkadaşlarım adına bize her zaman destek olan, emir ve talimatları ile bizi koordine eden ve özverili çalışmamıza vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunar, tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri gayret ve özveriyle şehrimizin ve halkımızın güvenliği için yaptıkları çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Zabıta Haftamızı kutlar, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Sosyal medyadaki reklam yüzünden Türkiye güzellik kraliçesinin hayatı kabusa döndü Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Trakya'nın eşsiz sapsarı güzelliklerini unutun; çünkü artık olmayacaklar! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Korkunç toprak kayması Dünya haritasını değiştirdi: Ölü sayısı bini aştı! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! Dünyada ilk ve tek: Bu yapının başka bir eşi yok! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı! Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Halit Yukay'ın 68 metre derinlikteki cesedinden parça alındı Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Bina görevlisini defalarca bıçaklayarak öldürdü Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' ''Özgür Özel bu akşam istifa ederse sürpriz olmaz'' Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Köy enstitülerini hedef alan Murat Bardakçı'ya tepki yağmuru Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''müstehcen görüntüler'' oldu! CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı CHP İstanbul İl Kongresi için iptal kararı: Yönetim görevden alındı Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Hava durumu raporu değişti: Bir yanda yağmur, diğer yanda yaz sıcakları var Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu Fenerbahçe'nin Ederson için kasasından çıkacak para belli oldu CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü! Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Yeni imajı ve tatil pozlarıyla genç mankenlere meydan okudu Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali! Devlet Bahçeli'den YPG'ye operasyon sinyali!