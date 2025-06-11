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Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan Ferdi Zeyrek için: ''Çok erken oldu, hikaye yarım kaldı''

Bandırma Belediye Başkanı Mirza'dan Ferdi Zeyrek için: ''Çok erken oldu, hikaye yarım kaldı''
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine katıldı ve sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Manisa’da düzenlenen cenaze töreninde, Başkan Ferdi Zeyrek binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca duygu seli yaşanırken, vatandaşlar sık sık “Manisa seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da törende duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Manisa’da Ferdi Zeyrek Başkanımızı olağanüstü bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurladık. Cenaze töreninde sevgi seli vardı. Hiç kimse gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşları sel olup aktı. Manisa seninle gurur duyuyor sloganları sık sık atıldı. Böylesine duygu dolu, çok büyük kalabalıkların toplandığı bir uğurlamaya şahit olmamıştım. Çok erken oldu, hikaye yarım kaldı. Işıklar içinde uyu Ferdi Başkan. Seni unutmayacağız.”

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, erken yaşta kaybedilen Ferdi Zeyrek’in Manisa için büyük bir değer olduğunu vurgularken, geride bıraktığı izlerin ve halkla kurduğu bağın asla unutulmayacağını ifade etti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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