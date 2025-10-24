Bandırma Belediyesi Basketbol Takımı Balıkesir Şampiyonu oldu

Bandırma Belediyesi Basketbol Takımı, 3. Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol İl Finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Balıkesir Şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcular, kazandıkları ödüllerle birlikte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’yı makamında ziyaret etti. Başkan Mirza, takımın başarısından duyduğu gururu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ortak düzenlediği bu anlamlı organizasyonda elde ettikleri başarıyla kentimizi gururlandıran takımımızı tebrik ediyorum. Şimdi sırada Sakarya’da düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası var. Başarılarının devamını diliyor, Bandırma’mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.”

Bandırma Belediyesi Basketbol Takımı, Balıkesir’de elde ettiği bu önemli başarının ardından gözünü şimdi Sakarya’da yapılacak Marmara Bölge Şampiyonasına çevirdi.