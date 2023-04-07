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Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Kadıköy'de okurlarıyla buluşacak

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Kadıköy'de okurlarıyla buluşacak
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Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın “Aslında Neyi Seçeceğiz?” söyleşisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde!

Yeni çıkan kitapları SS ile Türkiye gündemine damga vuran Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, 8 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları ve Kadıköy Belediyesi Kitabevi tarafından gerçekleştirilen söyleşilerle Türkiye’nin en önemli gazeteci ve yazarları, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde yarın gerçekleştirilecek söyleşinin konuşmacıları ise gündeme damga vuran haber ve kitaplarıyla gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. “Aslında Neyi Seçeceğiz” başlığıyla düzenlenen söyleşide Terkoğlu ve Pehlivan, seçime sayılı günler kala siyasi iktidarın ve toplumsal muhalefetin gündemini tüm gerçekliğiyle masaya yatıracak. 

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın yeni kitapları 'SS' de Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle 7 Nisan Cuma günü raflardaki yerini almıştı. Gazeteciler Pehlivan ve Terkoğlu, çıktığı ilk günden çarpıcı bilgi ve belgeleriyle gündem yaratan kitapları SS’nin de ilk imza gününü yarın söyleşinin ardından Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'nda gerçekleştirecek.  Katılımın ücretsiz olduğu “Aslında Neyi Seçeceğiz?” başlıklı söyleşi ve imza günü, 8 Nisan Cumartesi saat 14.00’te başlayacak.

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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