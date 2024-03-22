Başkan Çalık: ''Devletin sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız''

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en çok önemsediği merkezlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Çalık, ''Buradaki çocuklarımıza sahip çıkmak, devletin o sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız. Biz devletin bir unsuru olarak, yerel yöneticisi olarak ihtiyacı görüp bu merkezi hayata geçirdik'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yakın zaman önce Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar pek çok ihtiyacını karşıladığı Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere Başkan Çalık ile birlikte katılan çocuklar, mutfak atölyesi, bilişim atölyesi ve spor alanlarında oldukça keyifli vakit geçirdi.

“Evlatlarımızın huzurlu olması bizim için çok kıymetli”

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en çok önemsediği merkezlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Zaman zaman motivasyonum düştüğünde buraya geliyorum. Çocuklarımızla kurduğumuz iletişim emin olun motivasyonunuzu çok üst düzeye çıkarıyor. Burası muazzam bir merkez. Buradaki evlatlarımız huzurla doluyorlar. Evlatlarımızın huzurlu olması, kentte yaşayan insanların engelsiz bir yaşama dönük adımlar atıyor olması bizim için çok kıymetli. Onlar için ne yapsak az kalır. Aslında şu anda devlet politikası olması gereken bir alanın içerisindeyiz. Buradaki çocuklarımıza sahip çıkmak, devletin o sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız. Biz de devletin bir unsuru olarak, yerel yöneticisi olarak ihtiyacı görüp bu merkezi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.