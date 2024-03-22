  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkan Çalık: ''Devletin sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız''

Başkan Çalık: ''Devletin sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız''

Başkan Çalık: ''Devletin sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız''
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en çok önemsediği merkezlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Çalık, ''Buradaki çocuklarımıza sahip çıkmak, devletin o sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız. Biz devletin bir unsuru olarak, yerel yöneticisi olarak ihtiyacı görüp bu merkezi hayata geçirdik'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yakın zaman önce Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar pek çok ihtiyacını karşıladığı Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere Başkan Çalık ile birlikte katılan çocuklar, mutfak atölyesi, bilişim atölyesi ve spor alanlarında oldukça keyifli vakit geçirdi.

 “Evlatlarımızın huzurlu olması bizim için çok kıymetli”

Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en çok önemsediği merkezlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Zaman zaman motivasyonum düştüğünde buraya geliyorum. Çocuklarımızla kurduğumuz iletişim emin olun motivasyonunuzu çok üst düzeye çıkarıyor. Burası muazzam bir merkez. Buradaki evlatlarımız huzurla doluyorlar. Evlatlarımızın huzurlu olması, kentte yaşayan insanların engelsiz bir yaşama dönük adımlar atıyor olması bizim için çok kıymetli. Onlar için ne yapsak az kalır. Aslında şu anda devlet politikası olması gereken bir alanın içerisindeyiz. Buradaki çocuklarımıza sahip çıkmak, devletin o sıcak elini ailelere hissettirmek zorundayız. Biz de devletin bir unsuru olarak, yerel yöneticisi olarak ihtiyacı görüp bu merkezi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediye Başkanına taciz suçlaması, görüntüler ortaya çıktı Belediye Başkanına taciz suçlaması, görüntüler ortaya çıktı Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı Şubat'ta en çok satılan 2. el otomobil markaları belli oldu Şubat'ta en çok satılan 2. el otomobil markaları belli oldu Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası Akaryakıtta zam üstüne zam sonrası indirim geliyor Akaryakıtta zam üstüne zam sonrası indirim geliyor Deutsche Bank'tan sürpriz faiz artışı sonrası TL yorumu Deutsche Bank'tan sürpriz faiz artışı sonrası TL yorumu Erdoğan'dan emeklilere ''müjde'' sinyali Erdoğan'dan emeklilere ''müjde'' sinyali