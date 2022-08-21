Başkan Seçer kırsal mahalleleri karış karış gezdi, vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu Mut ilçesine yaptığı ziyarette kırsal mahalleleri gezerek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, 3 yılı aşkın süredir hayata geçirdikleri hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu mesaisinde Mut ilçesinin kırsal mahallelerini karış karış gezerek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Seçer, vatandaş buluşmalarında Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, eğitim yardımları, Evde Sağlık ve Bakım ile Teksin gibi hizmetler hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Seçer, Sertavul’da esnaf gezisi ve vatandaş buluşmasıyla başlattığı programını; sırasıyla Akçeşme, Esençay, Yıldız, Topluca, Kozlar ve Kelceköy yayla ve mahalleleriyle sürdürdü.

“Biz hizmet yaparken asla adaletsiz davranamayız”

Kırsal mahalle ziyaretlerinde bu hafta sonu Mutlu vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer; 3 yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını ve bu süre içinde, belediyenin zaten kısıtlı olan kaynaklarını yerinde ve israf etmeden kullanarak çok önemli hizmetler ürettiklerini dile getirerek, “Kul hakkı yemek bir insan için hem insani, hem vicdani, hem dinen, hem de hukuken en kötü şey. Bir siyasetçi olarak ben birinci sıraya onu koyarım. Bir siyasetçi olarak hatalı karar alabilirim, yanlış karar alabilirim, yanlış yatırım yapabilirim, ama kul hakkı yiyemem; bu bir. İkincisi; asla adaletsiz olamam. Bir hukuk devletinde onurlu, şerefli bir yurttaş olarak yaşadığımı bilirim. Çünkü bu ülkenin ve partinin temelini atan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye kazandırdığı en büyük değer budur. Biz hizmet yaparken asla adaletsiz davranamayız. Bu konuda Sayın Genel Başkanımın da bize talimatı, ‘sakın ola hizmetlerinizi adaletsiz yapmayın, herkese adaletli hizmet götürün’ şeklindedir. 806 mahallemiz ve dolayısıyla 806 mahalle muhtarımız var. Bugüne kadar hiçbir mahalle muhtarım bana ‘Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Sana bizim köyden oy çıkmadı diye hizmet yapmıyorsun’ demedi, diyemez de. Çünkü böyle bir anlayışımız yok. Biz hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz. Başkanınıza güvenin, inanın. Başkanınızın adaletine, sizi sevdiğine, saydığına, hizmet için gecesini gündüzüne kattığına inanmanızı istiyorum” dedi.

“Mersin daha eğitimli ve aydın bir kent olsun istiyoruz”

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için, kendi görev alanlarına girmese de, yol yapımı başta olmak üzere birçok konuda destek olduklarını ifade eden Başkan Seçer, merkezde verdikleri önemli hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Eğitimi çok önemsediğini vurgulayan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin gösterdiği başarıları anlattı. ‘Dershanelerimizi kullanın’ diyen Başkan Seçer, “Şu an dışarıda dershanelerin fiyatı 25 bin liradan aşağı değil. Bizim dershanelerimiz ücretsiz. Bu yıl öğrencilerimiz önemli başarılar elde etti. 1244 öğrencimiz tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, eczacılık, öğretmenlik gibi önemli bölümleri kazandı. Biz istiyoruz ki; Mersin daha eğitimli ve aydın bir kent olsun. Mesela Mut böyle bir ilçemiz. Mut, Gülnar gibi başarı oranı yüksek yerler bizi gururlandırıyor. Kırsalda insanların yaşama tutunması için mutlaka okuması gerekir” diye konuştu. Gençleri üniversite sınavlarına hazırlamanın yanı sıra, üniversite hayatında da yalnız bırakmadıklarını kaydeden Başkan Seçer, “Üniversiteyi kazanan her çocuğumuza, kazandıkları bölümün süresine göre ilk yıl 1500 lira ile 4 bin 500 lira arasında değişen miktarlarda karşılıksız eğitim yardımı yapıyoruz” dedi.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti’nin de önemli bir proje olduğunu ve geniş bir alanda hizmet verdiğini ifade eden Başkan Seçer, “Her şeyden önemlisi insanın canı, insanın huzuru. Canımız yanıyorsa, paramızın kıymeti yok, yol yapmışız kıymeti yok. Evde sağlık ve bakım hizmeti ile vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz” diye konuştu.

Dosthane hizmeti ile hasta yakınlarına kalacak yer ayarladıklarını, TEKSİN uygulaması ile artık herkesin belediyeye rahatlıkla ulaşabildiğini dile getiren Başkan Seçer; yol asfalt çalışmaları, ulaşım, içme suyu gibi hizmetlerin yanı sıra, yapılan tarımsal destekler sayesinde de üreticinin daha rahat nefes almasını sağladıklarını sözlerine ekledi.