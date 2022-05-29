Başkan Seçer: ''Sizler için, ülkemizin geleceği için çalışıyoruz''

Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel dayanışma etkinliğine katılan Başkan Seçer, ''Biz çalışıyoruz. Sizler için, ülkemizin geleceği, daha aydınlık yarınlar, daha demokratik bir toplum için çalışmak zorundayız'' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel dayanışma etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, “Sizler için, ülkemizin geleceği, daha aydınlık yarınlar, daha demokratik bir toplum için çalışmak zorundayız” dedi.

“Her şey sizler, evlatlarımız, geleceğimiz için”

Pedias Consept’te düzenlenen geleneksel dayanışma ve kaynaşma yemeğinde vatandaşlar, Başkan Seçer’i alkışlarla karşıladı. Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Seçer’in etkinliğe katılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden kısa bir konuşma yaptı.

Vatandaşlara güzel bir akşam geçirmelerini dileyen Başkan Seçer, Van’da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Çalıştayı’ndan Mersin’e döner dönmez etkinliğine katıldığını söyledi. Seçer, “Biz çalışıyoruz. Sizler için ülkemizin geleceği, daha aydınlık yarınlar, daha demokratik bir toplum için çalışmak zorundayız. Her şey sizler için” dedi.

Kendilerine verilen desteğin önemini bildiklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini ifade eden Seçer, “Her onur, şeref, namus sahibi siyasetçi için bu büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinci ile görev aldığımız 3 yılımızı geçirdik. İnşallah kalan süremizde de bu sorumluluk duygusuyla çok daha fazla çalışarak, elimizden geleni değil, gereğini yapacağız. Bu konuda herkes rahat olsun. Her şey sizler, evlatlarımız, geleceğimiz için” diye konuştu.