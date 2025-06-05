  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş Belediyesi'nden bayram öncesi yaş almış komşularına destek, esnafa eğitim

Beşiktaş Belediyesi'nden bayram öncesi yaş almış komşularına destek, esnafa eğitim

Beşiktaş Belediyesi'nden bayram öncesi yaş almış komşularına destek, esnafa eğitim
Güncelleme:

Beşiktaş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Esenlik Hizmeti kapsamında yaş almış komşularının evlerinde temizlik çalışmaları yürütürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de restoran ve işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, yaş almış komşularının her zaman yanlarında olduklarını belirterek; “Beşiktaş’ta büyüklerimiz baş tacımızdır. Yaş almış komşularımızın bayrama daha huzurlu ve mutlu girmesi için evde temizlik ve bakım hizmetimizle yanlarındayız.” dedi.

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaş almış komşularının huzurlu bir şekilde bayramı karşılaması için “Esenlik Hizmeti” kapsamında evlerini temizledi. Ayrıca, kuaför hizmetiyle saç ve sakal bakımı da yapıldı. Öte yandan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram vesilesiyle ilçe genelinde komşularının evlerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Çiçeklerle birlikte, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’ın şu mesajı da komşulara iletildi:

“Kıymetli komşumuz, bu güzel bayram gününde, sizi sevgiyle selamlıyor; kapınızı çalan bu çiçekle birlikte dayanışma duygumuzu da gönderiyoruz. Sağlıkla ve huzurla nice bayramlar geçirmenizi diliyor; her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

İlçedeki hizmetlerden faydalanan vatandaşlardan biri duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti;

“Belediyenin bize verdiği bütün hizmetlerden faydalanıyorum. Manikür, pedikür, kuaför, temizlik… Hepsinden yararlanıyorum. Rabbim sizden razı olsun. Yarın dersem yarın, iki gün sonra dersem iki gün sonra geldiler. Her ihtiyacımızda belediyemiz hemen yanımızda oluyor.”

Belediyenin bayram öncesi sürdürdüğü çalışmalar mezarlıklarda da devam etti. Arefe günü dolayısıyla Beşiktaş’taki mezarlıklarda kabir ziyareti yapan vatandaşlara da Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.

ZABITA DENETİMLERİNDE BAYRAM MESAİSİ

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesinde ilçe genelindeki işletmelerde denetimlerini artırdı. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren restoran, market ve benzeri işletmelerde hijyen başta olmak üzere, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurlar titizlikle kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumlarını, ürün fiyat etiketlerini, gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de dikkatle inceledi.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen şunları dile getirdi;

“Beşiktaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri olarak halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçemiz genelinde faaliyet gösteren tatlı ve pastacılık işletmelerine yönelik bayram öncesi denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde iş yerlerinin genel hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama şartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu, işletmelerin ruhsat ve yasal mevzuata uygunluğu gibi hususlar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yapılan kontroller sonucunda eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılmış, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanmıştır. Duyarlılık gösteren bütün işletmelere teşekkür eder, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları bize bildirmelerini rica ederiz. Herkese iyi bayramlar dilerim.”

 

text-ad
Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimlerini bilen Sonar'dan çok konuşulacak anket: İki parti arasında fark açılıyor 31 Mart seçimlerini bilen Sonar'dan çok konuşulacak anket: İki parti arasında fark açılıyor Medyada grev var! Ünlü televizyon kanalının çalışanları iş bırakıp bina içinde nöbete başladı Medyada grev var! Ünlü televizyon kanalının çalışanları iş bırakıp bina içinde nöbete başladı Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi Cem Küçük erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2 tarih verdi Osmanlı'nın tarihi yadigarının son hali kahretti! İnsan kemikleri her yerde... Osmanlı'nın tarihi yadigarının son hali kahretti! İnsan kemikleri her yerde... Ünlü iş insanı Çeşme'de restoranda silahlı saldırıya uğradı Ünlü iş insanı Çeşme'de restoranda silahlı saldırıya uğradı Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi! Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilinde Wanda Nara sürprizi! Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti! Türkiye'nin bir dev şirketi daha iflas etti! Uzak Şehir'in sevilen iki oyuncusunda yeni sezonun ilk tüyosu geldi Uzak Şehir'in sevilen iki oyuncusunda yeni sezonun ilk tüyosu geldi Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Muharrem İnce kameralara gösterdi: İşte İmamoğlu'nun verdiği o not Muharrem İnce kameralara gösterdi: İşte İmamoğlu'nun verdiği o not Kurbanlık pazarında akıllara durgunluk veren hile! Kurbanlık pazarında akıllara durgunluk veren hile! İstanbul açıklarında deprem İstanbul açıklarında deprem Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen çifti boşanıyor! Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilen çifti boşanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki çekişkili ifadeler sonrası canlı yayında gözaltı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki çekişkili ifadeler sonrası canlı yayında gözaltı! Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım AK Parti kurucularından eski bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu açıklaması AK Parti kurucularından eski bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak İmamoğlu açıklaması 93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf 93 kilo birden verip tanınmayacak kadar değişen güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı Dursun Özbek müjdeyi vermişti: Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif ortaya çıktı Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti! Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti de MHP de kaybetti!