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Beşiktaş için yeniden aday olan Başkan Akpolat seçim startını verdi

Beşiktaş için yeniden aday olan Başkan Akpolat seçim startını verdi
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP’nin Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı.

Partililer ve çok sayıda ilçe sakini Başkan Rıza Akpolat’a destek vererek ilçe ziyaretinde yalnız bırakmadı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için kolları sıvadı. CHP tarafından 2. kez aday gösterilen Başkan Rıza Akpolat’ın seçim çalışmaları kapsamında ilk durağı CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı oldu. Başkan Rıza Akpolat’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, PM üyesi Sinem Kırçiçek, Parti İl Yöneticisi Veli Coşkun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara’nın yanı sıra partililer ve ilçe sakinleri eşlik etti. Başkan Rıza Akpolat ilçe başkanlığında bir konuşma yaparak parti emekçilerine ve komşularına destek verdiklerini için teşekkür etti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Çözdüğümüz yüzlerce sorunun kat kat daha fazlasını çözebileceğimiz, Beşiktaş’ta yaşayan herkesin, gönül rahatlığı ile her anlamda bizimle ‘’Ne Mutlu Beşiktaş Var!’’ diyeceği bir dönemi komşularımız ile birlikte başlatıyoruz. Beşiktaş’ta rekor oyla kazanacağız! İstanbul’a kazandıracağız!’’

Başkan Rıza Akpolat daha sonra Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ü ve Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık’ı makamlarında ziyaret ederek, ‘’Beşiktaş’ın daha iyi yerlere gelebilmesi için iş birliği ve koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Etiketler beşiktaş aday Rıza Akpolat
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