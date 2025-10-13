Beşiktaş'ta Bosphorun Quarter Marathon'u büyük heyecana sahne oldu

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Bosphorun Quarter Marathon” etkinliğinde, 3 bin yarışmacı 10,5 kilometrelik Bebek-Ortaköy hattında kıyasıya mücadele etti. Çok sayıda izleyici ise müzik ve etkinlikler eşliğinde yarışmayı takip etti.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Bosphorun Quarter Marathon”, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda düzenlendi. 3 bin sporcunun katıldığı maratonda yarışmacılar Bebek-Ortaköy hattında kıyasıya mücadele etti. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonun Bebek etabı, Cemil Topuzlu Parkı’ndan başlarken, sporcular Ortaköy’e kadar koşup aynı noktaya dönerek parkuru tamamladı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinlikte katılımcılar, 10,5 kilometrelik parkurda ter döktü. Çok sayıda izleyici de yarışmayı yakından takip ederken, parkta gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katılıp spor yaptı.

Parkuru tamamlayan bütün yarışmacılara katılım madalyası verildi. Yarışmanın ardından, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kadınlar Genel kategorisinde Damla Çelik 1’inci, Özlem Kaya Alıcı 2’nci, Dilay Yıldızhan ise 3’üncü olurken; Erkekler Genel kategorisinde Emin Berke Murathan 1’inci, Sultan Orhan 2’nci, Tamer Şakar 3’üncü oldu.

Yarışmacılar ödüllerini Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Şeker’in elinden aldı.

“Benim için güzel bir antrenman oldu”

Maratonu birinci olarak tamamlayan Emin Berke Murathan, “Çok mutluyum. Bebek’te harika bir organizasyon vardı, çok güzel bir koşuydu. Hava da harikaydı. Benim için güzel bir antrenman oldu. Birinci oldum, herkese teşekkür ederim.” dedi.

“Geldiğim için çok mutluyum”

Maratona katılan Kaan Karanfilooğlu, “Bu tür aktiviteler herkes için çok faydalı. Spor yapmak hem fiziksel hem ruhsal olarak çok iyi geliyor. Öncesindeki heyecan, sonrasındaki mutlulukla birleşiyor. Böyle koşular yılın bu dönemlerinde sıkça oluyor. Geldiğim için çok mutluyum. Derece almak ayrı bir çalışma gerektiriyor. Yaklaşık 50 dakika koştum, belki spor oyunlarında dereceye girebilirim.” ifadelerini kullandı.

“Parkuru tamamlamayı hedefliyorum”

Katılımcılardan Zübeyde Şifa Sarı, “Uzun bir aradan sonra tekrar yarışacağım için heyecanlıyım. Çok keyifli bir gün, ortam harika. Kendi dereceme girmeyi hedefliyorum. 10,5 kilometrelik parkuru tamamlayacağım. Daha önce de bu tarz yarışlara katıldım, buraya koşu kulübümle geldim.” şeklinde konuştu.