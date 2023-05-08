Beylikdüzü Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti. Seçimlere kısa bir zaman kaldığını hatırlatan Mumcu, “Parti ayırmadan söylüyorum, herkes kullandığı dile dikkat etmek zorunda. Neticede 86 milyonuz. Aklıselim davranacağız ve bu anlamdaki provokasyonlara geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu başkanlığında gerçekleşti. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, nisan ayında şehit olan askerleri anarak başlayan Mumcu, nisan ve mayıs aylarındaki önemli gün ve haftalara da değindi. 14 Mayıs’da gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem milletvekili genel seçimlerine az bir zaman kaldığını hatırlatan Mumcu, “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bu ülkeyi sağ salim götürmek zorundayız. Bu ülkede siyaset yapan insanların söylem dilini iyi seçmesi lazım. Parti ayırmadan söylüyorum, herkes kullandığı dile dikkat etmek zorunda. Neticede 86 milyonuz. Aklıselim davranacağız ve bu anlamdaki provokasyonlara geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

Grup sözcüleri seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi

Meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Sözcüsü Erkan Erdoğan, AK Parti Grup Sözcüsü Tahir Abuş ve MHP Grup Sözcüsü Tuncay Kaan da yaklaşan seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Meclisteki siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İki oturum halinde yapılan toplantıda görüşülerek komisyona sevk edilen maddeler, verilen aranın ardından oylanarak kabul edildi.