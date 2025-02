Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, belediye çalışanlarının haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla toplu iş sözleşmesine imza attı.

Kamu emekçilerinin haklarını alması ve demokratik bir düzende çalışmalarını sağlaması hedefiyle daima iş birliği içerisinde olan Beylikdüzü Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesine imza attı. İşçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel düzeylerini daha da iyi noktaya taşımayı amaçlayan sözleşmenin imza töreni Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. İmza törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel- İş Sendikası Araştırma Daire Başkanı ve CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Adil Çiftçi, CHP Sendikalardan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zeki Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gürbüz Erdagüz, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Süreyya Doğan ile 4 No’lu Şube Başkanı Lütfü Uzundağ ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye personelleri katılım sağladı.

Çalık: Adil ve huzurlu bir gelecek için birlikte çalışıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, törende yaptığı konuşmada, sözleşme kapsamında çalışanların yevmiyelerine yüzde 40 oranında zam yapıldığını dile getirerek, sözleşmenin sosyal adaletin ve çalışan haklarının ne kadar ciddiyetle ele alındığının göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Çalık, “Bu imza, hakkınız olanı almanız için gösterdiğimiz çabanın, ekonominin tepetaklak gittiği günlerde bile sosyal adaleti savunma kararlılığımızın ispatıdır. Beylikdüzü’nde yaşayan 415 bin komşumuzun huzurunun, refahının ve mutluluğunun daim olması için çalışırken, birlikte omuz omuza verdiğimiz mücadele, bizi daha güçlü kılıyor. Emeğin kıymetini bilen bir belediyecilik anlayışıyla, çalışanlarımızın hiçbir zaman yalnız olmadığını, her adımda yanlarında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Çünkü biliyoruz ki, siz mutluysanız Beylikdüzü de mutludur, siz huzurluysanız Beylikdüzü huzurludur. Biz, Beylikdüzü Belediyesi olarak, emeğin olduğu her yerde, alın terinin damladığı her noktada var olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yaşanan zorluklar toplu iş sözleşmeleri sayesinde aşılmaya çalışılıyor

“Bugün çok güzel bir günde bir aradayız” diyerek sözlerine başlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, imzalanan sözleşmenin sadece bir belge olmadığını, aynı zamanda işçilerin emeğine ve ekmeğine sahip çıkmanın, karşılarına çıkan engelleri aşmada bir araç olduğunu vurguladı. Çerkezoğlu konuşmasında ayrıca Türkiye’de yaşanan zorlukların ve engellerin, toplu iş sözleşmeleri sayesinde aşılmaya çalışıldığını da dile getirdi. DİSK Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise sağlık, eğitim ve gelecek gibi temel alanlarda yaşanan eşitsizliklere dikkat çekerek, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Sözleşmenin, Beylikdüzü halkı, belediye çalışanları ve emekçi aileler için umut dolu bir tablo oluşturduğunu sözlerine ekleyen Çalışkan, “Ülkemizin geleceği için, alın terimiz, emeğimiz ve çocuklarımızın geleceği adına güçlü olmak ve birlikte hareket etmek durumundayız” dedi.