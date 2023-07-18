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Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde çocuklara özel etkinlikler

Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde çocuklara özel etkinlikler
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Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi 1.Etap’ta düzenlediği çocuk etkinlikleri renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Çocuk tiyatrosundan, pandomim ve kukla gösterilerine kadar pek çok farklı etkinlik, 27 Ağustos tarihine kadar çocukları Vadi’de bir araya getirecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 1.Etap, Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında düzenlenen çocuk etkinlikleri devam ediyor. Çocuk tiyatrosu, kukla gösterisi, masal atölyesi, pandomim gösterisi ve drama gibi birbirinden farklı etkinliklerde çocuklar keyifli anlar yaşıyor. Her gün saat 19.00’da başlayan etkinlikler, 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

 “Çocukların yüzlerindeki gülümseme bizlere enerji veriyor”

Etkinliklere yoğun ilgi ve katılımın olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehtap Karataş, “Yaşam Vadisi’nde haziran ayında çocuklara yönelik başlattığımız etkinliklerimiz ilk günden bu yana çok sevildi. Çocukların yüzlerindeki o gülümseme ve heyecan daha çok çalışmamız için bizlere enerji veriyor. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın çocukları önceleyen hizmet anlayışıyla program ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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