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Beylikdüzü'nde Yetişkin Spor Kursları'nın ikinci dönemi başladı

Beylikdüzü'nde Yetişkin Spor Kursları'nın ikinci dönemi başladı
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Her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin spor kurslarında ikinci dönem başladı. İlçedeki altı spor salonunda düzenlenen kurslar uzman eğitmenler eşliğinde, ihtiyaca göre farklı günlerde ve saatlerde, karma ya da kadın-erkek ayrı gruplarla veriliyor. Yetişkin Spor Kursları’nda ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara indirimli, şehit ve gazi yakınlarına ise ücretsiz hizmet sunuluyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen yetişkin spor kurslarının ikinci dönemi başladı. Beş branşta, altı spor salonunda ve çok amaçlı spor kompleksinde sürdürülen eğitimler, farklı günlerde ve saatlerde, karma ya da kadın-erkek ayrı gruplarla veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslar arasında aerobik, yoga, fitness, pilates ve zumba da var. Makul fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulan kursların 3. dönemi ise eylül sonunda başlayacak ve aralık ayının başına kadar devam edecek. Ancak kontenjanda oluşabilecek boşluğa göre, mevcut dönemde de katılmak mümkün.

Altı salonun tamamında kadınlara özel hizmet veriliyor

Bu dönemde de Beylicium AVM, Aydın Örs Spor Salonu ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’ndeki salonlar kadınlara özel hizmet verirken, Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nda karma düzen uygulanıyor. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Spor Tesisi ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ise kadınlar ve erkekler ayrı salonlarda çalışıyorlar. Aydın Örs Spor Salonu dışındaki tüm salonlarda fitness eğitimi verilirken; Aydın Örs Spor Salonu, Beylicium AVM, Zübeyde Ana SYM ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde pilates; Aydın Örs Spor Salonu ve Beylicium’da yoga ve zumba, ilaveten Beylicium’da aerobik eğitimi de almak mümkün. Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi’nde yıllık plana göre eğitim yapılırken, diğer spor salonlarında üç aylık dönemler halinde eğitimler veriliyor.

65 yaş üstüne indirimli, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz

Beylikdüzü’nde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara 13:00 - 17:00 saatleri arasındaki seanslarda yüzde 50 indirim uygulanıyor. Bedensel engelli vatandaşlar da aynı indirimden faydalanabiliyor. Gaziler, şehit ve gazi yakınları ise seçtikleri bir branştan eğitime, bir yıl içinde bir dönem ücretsiz katılabiliyor. Kayıtlar belediyenin resmi internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden online yapılabiliyor.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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