  4. Bir Kadın, Bir Vali, Bir Cumhuriyet Hikâyesi: ‘Vali Hanım’ Belgeseli Muğla’da İzleyiciyle Buluştu

Bir Kadın, Bir Vali, Bir Cumhuriyet Hikâyesi: ‘Vali Hanım’ Belgeseli Muğla’da İzleyiciyle Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın yaşamını konu alan “Vali Hanım” belgeseli, ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gala gösterimi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir’in, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın üstlendiği belgesel, Cumhuriyet Bayramı’na anlamlı bir armağan olarak Muğlalılarla buluştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen gala gösterimine; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Lale Aytaman, CHP Muğla Milletvekili Av. Cumhur Uzun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan ‘Vali Hanım’ Belgeseli, Lale Aytaman’ın 1991-1996 yılları arasında Muğla Valiliği görevinde bulunduğu dönemi ve bunun ötesinde; azmi, cesareti ve öncülüğüyle dolu yaşam öyküsünü konu alıyor. Belgeselde Vali Aytaman, görev süresinde karşılaştığı zorlukları, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik döneminde hayata geçirdiği projeleri kendi anlatımıyla izleyiciye aktarıyor.

Vali Hanım belgeselini izlemeye gelen seyirciler, heyecanlarını aktardı:

Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı: “Lale hanım gibi bir valimiz olduğu içi gurur duyuyoruz. Belgeselin ilk defa Muğla’da gösterilmesi de bizler için çok heyecan verici. Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyoruz.”

Sunniye Sancak, “Türkiye’nin ilk kadın Valisi olan Lale Aytaman’ın Muğla’da görev yapması çok büyük bir onur. Kadınların temsilcisi ve bu cumhuriyetin bize verdiği en büyük armağandır valimizle gurur duyuyoruz. Ahmet Başkanımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz.”

Başkan Köksal Aras: “Valimiz Aytaman Muğla’yı Dünyada Görünür Kıldı”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Valimiz Lale Aytaman Kültür, sanat, kadın emeği konusunda çok güzel çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarla Muğla’yı ulusalda hatta tüm dünyada görünür kıldı. Cumhuriyetimizin güçlü kadınları her zaman aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Lale Valim Tüm Önyargıları Kırarak Kadınlara Öncü Olmuştur”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlk kadın valimiz Lale Aytaman’ın Muğla’da göreve başlaması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İlk olan çok izlenir ama Lale Valim tüm önyargıları kırarak diğer bütün kentlerimizdeki valilerimizin de önünü açmıştır. Valimiz sadece vali olarak kalmadı hemen ardından parlamenter olarak da görev yaptı. Umarım bundan sonra da daha çok kadın valilerimiz, bakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız olur.” şeklinde konuştu.

Lale Aytaman: “Kadın da Erkek de Bu Cumhuriyet’e Çok Şey Borçluyuz”

Belgeselin başrolü Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, “Muğla’ya 1991 yılında ayak bastığımda hissettiğim heyecanı ve gururu şu anda yeniden yaşıyorum. Muğla’ya indiğim andan itibaren sahiplenme duygusunu sonuna kadar hissettim. O duygu bana, ‘Mutlaka başaracaksın’ hissini verdi. Başarmalıydım, çünkü arkamdan kadınların gelmesini istiyordum. Kadın da erkek de bu Cumhuriyet’e çok şey borçluyuz. Ne zaman kadın ve erkek el ele verirsek, işte o zaman milletimizin üzerinde bir millet göremiyorum. İstiklal Savaşı’nı da böyle kazanmıştık. Atatürk o ruhu yakalamıştı; biz de o ruhu yeniden yakalamalıyız.” dedi.

Vali Akbıyık: “Valilik, Devlet Yönetiminde Aklın ve Vicdanın Buluştuğu Yerdir”

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık: “Bugün burada, Türk kamu yönetimi tarihine ilham veren bir ismin, ülkemizin ilk kadın valisi Sayın Lale Aytaman’ın hayatını konu alan “Vali Hanım” belgeselinin ilk gösterimi için bir aradayız. Valilik, devlet yönetiminde aklın ve vicdanın buluştuğu yerdir. Bu görev; kültürden sanata, bilimden eğitime, sağlıktan spora kadar hayatın her alanına dokunan, toplumun her kesiminde iz bırakan bir sorumluluktur. Bu görevi bir kadın üstlendiğinde ise, adaletin yanına zarafet, duyarlılık ve insan merkezli bir bakış açısı da eklenir. Sayın Aytaman’a, ülkemize ve Muğla’mıza kazandırdığı değerli hizmetler için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

