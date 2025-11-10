  1. Anasayfa
Bodrum Ata'sını Andı

Bodrum Ata’sını Andı
Güncelleme:

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 87. yılında, Bodrum’da bir dizi anma programı düzenlendi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen program yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Alb. Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıccı, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile belediye personeli, gaziler, öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığının Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Belediye Meydanı’ndaki tören sona erdi.

Anma Programı Herodot Kültür Merkezi’nde Devam Etti

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu ve Özel Turgutreis Uğur Ortaokulu tarafından Herodot Kültür Merkezi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi.

Anma programına ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Anma programı, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu Müdürü Raziye Güner’in ve Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam etti. Duygu dolu anların yaşandığı program, ödül töreninin ardından Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu ve Özel Turgutreis Uğur Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Ata’ya Veda, Sonsuz Saygı” adlı gösteriyle sona erdi.

