Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Saha Ziyaretleri ve Esnaf Buluşmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde gerçekleştirdiği saha gezileri kapsamında Cumhuriyet Caddesi’ni ziyaret etti.

Bodrum’da ilk kez düzenlenen 1. Bodrum Boat Show açılışına katılan Başkan Mandalinci, açılış programının ardından Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaflardan gelen talep ve önerileri yerinde dinleyen Başkan Mandalinci, konuları ilgili başkan yardımcılarına yönlendirerek esnafların taleplerinin değerlendirilmesi talimatını verdi.

Barış Meydanı’ndan başlayan ziyaretini Azmakbaşı Mevkii’nde tamamlayan Başkan Mandalinci, ardından Bodrum Esnaf ve İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Üye Buluşması ve 14. Dönem Yönetim Kurulu’nun 1. yıl dönümü “Yaz’a Veda Partisi”ne katıldı.

Başkan Mandalinci: “Esnaf ve İş İnsanlarımızın Yanındayız”

Gecede konuşma yapan Başkan Mandalinci, BESİAD'ın Bodrum ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizler Bodrum Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduk ve aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Aldığımız bazı kararlar belki sizlerde hassasiyet yaratmış olabilir. O kararların hepsini BESİAD başkanımız, Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanımız, Ticaret Odası başkanımız ile gözden geçirdik. Esnafımız için en faydalı orta yolu bulmak bizim amacımız. Bodrum Belediyesi hiçbir zaman vatandaşına, bu bölgede yaşayan insanlara rağmen değil, onlarla birlikte yol yürümeyi şiar edinmiştir. Ben ve kurumdaki tüm arkadaşlarım bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Elvan başkanım ve yönetim kurulunun birinci yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Taksici Esnafıyla Kahvaltıda Bir Araya Gelindi

Her fırsatta sahada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mandalinci, bu sabah ise taksici esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından yenilenen Turgutreis Merkez Taksi’de gerçekleşen kahvaltıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalın, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Kahvaltının ardından Başkan Mandalinci ve beraberindekiler Turgutreis Zabıta Amirliği’ni, Turgutreis Atatürk Meydanı’nda yenilenen Turgutreis ve Bahçelievler muhtarlıklarını ziyaret etti. Başkan Mandalinci son olarak meydan ve çevresinde incelemelerde bulunarak bölge esnafına hayırlı işler diledi.