Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: ''Ekstra motivasyonla çalışacağız''

Bodrum Belediye A.Ş. çalışanları, geleneksel personel gecesinde bu yıl da bir araya geldi.

Trafo Bodrum’da 30 Ekim akşamı gerçekleşen geceye Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Pehlivan ve Tanju Aksu, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş ile Belediye A.Ş. yönetimi ve çok sayıda çalışan katıldı.

Gecede konuşan Başkan Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“Tüm Belediye A.Ş. çalışanlarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Yeni yıla az bir süre kaldı. 2026’da vatandaşımıza güler yüzle verdiğimiz hizmetlerimizle ve enerjimizle Bodrum’un daha mutlu olmasını sağlayacağız. Sizlerden isteğim, bugünden itibaren ekstra bir motivasyonla hizmet vermeye devam etmenizdir.”

Başkan Mandalinci’nin konuşmasının ardından geleneksel hale gelen hediye çekilişi yapıldı.

Geceye katılan Belediye A.Ş. yönetimi ve personeller Başkan Mandalinci’ye teşekkür etti.