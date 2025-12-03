  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi'nden akülü sandalye, bakım ve onarım desteği

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak yarımada genelinde hizmet veren Sosyal Hizmetler Bürosu, özel gereksinimli vatandaşlara akülü sandalye desteği sağlıyor.

Kent genelinde çalışmalarını özveri ile sürdüren Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri, belediyeye başvuran engelli vatandaşların sosyal incelemelerini gerçekleştiriyor. Gerekli şartları taşıdığı tespit edilen vatandaşlara talepleri doğrultusunda akülü sandalye desteğinin yanı sıra bakım, onarım, tadilat ve tamirat hizmetleri de sunuluyor.

Engeller Paylaştıkça Azalıyor

Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü sandalye ile bakım ve onarım desteği sağlarken; duyarlı vatandaşlar tarafından bağışlanan akülü ve manuel sandalyeler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye yetkilileri, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarında kolaylık sağlamak isteyenlerin Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu ile iletişime geçebileceğini belirtti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu’na ulaşmak isteyen vatandaşlar, “444 00 48” numaralı Çağrı Merkezi’ni ya da “0 (252) 319 44 48” numaralı Sosyal Hizmetler Bürosu’nu arayabilir. 

