Bodrum Belediyesi'nden Bayram Öncesi Anlamlı Ziyaret

Bodrum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Bodrum’da yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik anlamlı bir sosyal destek çalışması gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu ve Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından ortak yürütülen “Hatırlanmak Güzeldir” projesi kapsamında, Bodrum Yarımadası genelinde yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde vatandaşların bayramları kutlanırken, temel sağlık kontrolleri de belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışmanın sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Bodrum için çalışmaya ve tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.