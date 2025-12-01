  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi'nin ''Atma Paylaş Projesi'' devam ediyor

Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, vatandaşlar arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı “Atma Paylaş Projesi” çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent genelinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. İhtiyaç fazlası ikinci el eşyalar belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak toplumsal dayanışma duygusu güçlendiriliyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kullanılabilir durumdaki mobilya, beyaz eşya, elektronik, mutfak eşyaları ve diğer eşyalar gönüllü vatandaşlar tarafından Sosyal Hizmetler Bürosu’na teslim ediliyor. Sosyal Hizmetler Bürosu ekipleri ise bağışları sınıflandırarak talepler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

172 Haneye 590 Parça Eşya Teslim Edildi

2025 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlardan Sosyal Hizmetler Bürosu’na gelen talepler değerlendirilerek gerekli sosyal incelemeler yapıldı. Çalışmalar sonucunda Bodrum’da ikamet eden 172 haneye; mobilya, beyaz eşya, elektronik ve mutfak eşyaları başta olmak üzere toplam 590 eşya teslim edildi.

2026 yılında da “Atma Paylaş Projesi” ne destek olmak isteyen vatandaşlar, 444 00 48 numaralı çağrı merkezinden veya (252) 319 44 48 numaralı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu’ndan detaylı bilgi alabilir.

 

