Bodrum'da BAK Eğitimlerine Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bodrum Belediyesi Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Ekibi (BAK), eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Ekibi (BAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) akreditasyon sınavı öncesinde hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son olarak, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri Mehmet Demir ve Enver Gümüşkar tarafından BAK ekibine temel kampçılık eğitimi verildi. İki gün süren eğitimde; gece ve gündüz yürüyüşü, kamp alanı ve rota oluşturma, hedef bulma gibi saha çalışmalarına yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda katılımcılar sınava tabi tutuldu.

Eğitimin teorik bölümü Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşirken pratik uygulamalar için Mazıköy Mahallesi Şeytan Deresi mevkiine intikal edildi. BAK ekibine, Afet İşleri Müdürü ve BAK Ekip Lideri Kenan Apaydın ile Bodrum Belediyesinin farklı müdürlüklerinden gelen toplam 33 gönüllü personel eşlik etti.

BAK ekibi, AFAD akreditasyon sınavı hazırlık çalışmalarına ara vermeden devam edecek.