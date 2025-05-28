Bodrum’da Cadde ve Sokaklar Yenileniyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yalıkavak Mahallesi Plaj Caddesi ve bağlantılı ara sokaklarda granit küp taş döşeme çalışmaları yürütülüyor. Plaj Caddesi’nin 240 metrelik kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda 18 mazgal imalatı yapılırken, 50 metrelik yağmur suyu hattı da yenilendi. Aynı mahallede bulunan Karakol Sokak ve İlhan Sokak’ta da parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların, Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Asfalt Serim Çalışmaları Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serim çalışmalarına da belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.

Ekipler, son bir haftada Torba Mahallesi 3026 Sokak, Akyarlar Mahallesi Halil Saygı Sokak ve Turgutreis Mahallesi 4157 Sokak’ta greyderle Dirmil Mahallesi 6807 Sokak’ta ise finişer ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca, Akyarlar Mahallesi Akçabük Caddesi’nde betonlama öncesi yol temizliği çalışması yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, altyapı çalışmaları tamamlanan her noktada yol yenileme faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaya öncelikli alanlarda ise estetik ve dayanıklılığı ön planda tutarak düzenlemeler gerçekleştiriyoruz.”