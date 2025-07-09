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Bodrum'da deniz dibi temizliği Türkbükü'nde devam etti

Bodrum'da deniz dibi temizliği Türkbükü'nde devam etti
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Bodrum Belediyesi tarafından on bir yıldır sürdürülen deniz dibi temizliğinin bu yılki 9’uncu etabı, Türkbükü sahilinde yapıldı.

“Denize En Çok MAVİ Yakışır” sloganıyla Bodrum’un çeşitli koylarında gerçekleştirilen temizlik etkinliği, Türkbükü sahilinde devam etti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ve belediye personelleri katıldı.

Deniz Dibi Temizliği çalışmalarında denizden 98 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar farkındalık oluşturması amacıyla Türkbükü Halk Plajında sergilendi ve ardından geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesinde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine nakledildi.

Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci’nin talimatları ile gerçekleşen dokuzuncu Deniz Dibi Temizliği etkinliğimiz, Türkbükü mahallemizde devam etmekte. Her yıl çöplerin azalması bizleri mutlu ediyor. Emek veren arkadaşlarımıza mahallemiz adına çok teşekkür ederiz.” dedi.

Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul ise gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Deniz Dibi Temizliğinin 10’uncu ayağı, 16 Temmuz Çarşamba günü Torba sahilinde yapılacak.

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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