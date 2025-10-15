  1. Anasayfa
Bodrum'da mazgal ve yağmur suyu hattı temizliği sürüyor

Bodrum’da mazgal ve yağmur suyu hattı temizliği sürüyor
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki mazgal ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ESPAR kanal açma aracı ile birlikte mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Atatürk Caddesi ve bağlı sokaklardaki çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara 6 Ekim’de başlayan ESPAR kanal açma aracı, 45 iş günü boyunca belirlenen cadde ve sokaklarda mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik yapacak. 

