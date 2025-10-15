Bodrum’da mazgal ve yağmur suyu hattı temizliği sürüyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki mazgal ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ESPAR kanal açma aracı ile birlikte mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Atatürk Caddesi ve bağlı sokaklardaki çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalara 6 Ekim’de başlayan ESPAR kanal açma aracı, 45 iş günü boyunca belirlenen cadde ve sokaklarda mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik yapacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol