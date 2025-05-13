Bodrum'da Myndos Kapısı ve Halikarnassos Surlarında, Tarihe Yolculuk Yapıldı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşleri, bu hafta Myndos Kapısı ve Halikarnassos Surlarına yapıldı. Sıcaklıkların artması dolayısıyla ara verilecek olan yürüyüşler, yeni rotalar belirlenerek önümüzdeki aylarda tekrar başlatılacak.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşlerinin sonuncusu günbatımı yürüyüşü olarak Myndos Kapısı ve Halikarnassos Surlarında düzenlendi.

Arkeolog Serap Topoğlu’nun anlatımıyla pazar günü 18.00’de Myndos Kapısı çevresindeki mezarların anlatımı ile başlayan kültür ve doğa yürüyüşü, bölgede bulunan birçok tonozlu mezarın tarihi ve ölü gömme gelenekleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra Maussollos tarafından kenti çevreleyen savunma yapısı anlatılarak devam etti.

Myndos Kapısı ve savunma amacı için yapılan hendek, MÖ 334 yılında İskender’in Halikarnassos seferi, İskender’in Halikarnassos’u ele geçirmek için iki taraf arasında başlayan savaş, iki tarafın çekişmeli mücadelesi ve savaş stratejilerinin anlatılmasıyla devam eden yürüyüş, Bardakçı’dan Myndos kapısına kadar yaklaşık 2.5 kilometrelik kazı ve çevre düzenlemesi tamamlanan sur hattında devam etti.

Surların inşa teknikleri, kulelerin yapım amacı ve surlar ile olan bağlantısı, askerlerin kullandığı kuleye çıkan merdivenler, teraslar, sur dışına inşa edilmiş sandık mezarlar anlatılarak 2.500 yıl önceki Halikarnassos kentine yolculuk yapan katılımcılar, surların eşsiz manzarasında günbatımını ve dolunayın doğuşunu izleme fırsatı buldu.

Bodrum’da yaşayıp da bazı yapıları yeni gördüklerini söyleyen katılımcılar, kültür ve doğa yürüyüşlerinin kendilerinde yarattığı farkındalık için Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci’ye ve anlatımı için Arkeolog Serap Topaloğlu’na teşekkürlerini ileterek yeni rotaların devam etmesini talep etti.