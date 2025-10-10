  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Teknik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bodrum'da Teknik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bodrum'da Teknik İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği arasında sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacıyla “Ortak Teknik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Serkan Balkan, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Doç. Dr. Mehmet Rifat Kahyaoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Sekreteri Emrah Uygunol, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ile Bodrum Temsilci Yardımcısı Mesut Dağdelen yer aldı.

2019 yılında Bodrum Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği arasında imzalanan ve yeniden güncellenen Teknik İş Birliği Protokolü kapsamında, teknik konularda projelerin kontrolleri ve diğer statik konulara ilişkin iş birliği yapılacak.

Hedef Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma

Protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için gerekli mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Bu kapsamda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği ile Bodrum Belediyesi arasında teknik iş birliği sağlanacak ve taraflar bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak dayanışma içinde yerine getirecek.

Bu protokolle, belediye sınırları içinde yapı ruhsatı gerektiren tüm yapı projelerini hazırlayan inşaat mühendislerinin kamu yararına gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığı tespit edilecek.

 

--

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam 35 yıldır hem kendi işinin patronu oldu hem de Türkiye'ye şifa dağıtıyor! Tam 35 yıldır hem kendi işinin patronu oldu hem de Türkiye'ye şifa dağıtıyor! Filenin eski sultanından filenin yeni sultanına çok sert sözler! Filenin eski sultanından filenin yeni sultanına çok sert sözler! Her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşmişti: Ünlü oyuncu kansere yakalandı Her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşmişti: Ünlü oyuncu kansere yakalandı 200 çalışanı vardı... Borç batağındaki mobilya devi resmen iflas etti 200 çalışanı vardı... Borç batağındaki mobilya devi resmen iflas etti Bakan Yerlikaya 2 milyon vatandaşı uyardı: ''Son 21 gün, süre uzatılmayacak'' Bakan Yerlikaya 2 milyon vatandaşı uyardı: ''Son 21 gün, süre uzatılmayacak'' Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın psikolojik eşiğin altına indi! Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın psikolojik eşiğin altına indi! Yasak ilişki karakolda bitti: Genç kadına ormanda kabusu yaşattı Yasak ilişki karakolda bitti: Genç kadına ormanda kabusu yaşattı Fenerbahçe Başkanı Saran üç futbolcunun üstünü çizdi Fenerbahçe Başkanı Saran üç futbolcunun üstünü çizdi Erdoğan'dan Özel'e: ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir özür borcu yok mu?'' Erdoğan'dan Özel'e: ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir özür borcu yok mu?'' Otoyolda kahreden feci kaza: 2 jandarma personeli şehit düştü! Otoyolda kahreden feci kaza: 2 jandarma personeli şehit düştü!
Geçen yıl Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu kilometrelerce öteden sitem yağdırdı! Geçen yıl Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu kilometrelerce öteden sitem yağdırdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca Türkçe şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca Türkçe şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı Sahte diploma davasında tahliye yağdı; tutuklu sanık kalmadı! Sahte diploma davasında tahliye yağdı; tutuklu sanık kalmadı! Çöp kamyonundaki kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı Çöp kamyonundaki kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı Derin Talu'nun ''sahte bileklik'' iddialarına verdiği yanıt olay oldu Derin Talu'nun ''sahte bileklik'' iddialarına verdiği yanıt olay oldu Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Açan güneşe kanmayın; hafta sonu lapa lapa kar yağışı var! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Açan güneşe kanmayın; hafta sonu lapa lapa kar yağışı var! Cezaevinde mahkum saldırısı: İnfaz koruma memurlarını bıçakladı! Cezaevinde mahkum saldırısı: İnfaz koruma memurlarını bıçakladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ağızları açık bırakan paylaşım Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ağızları açık bırakan paylaşım Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim iptal edildi Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim iptal edildi Emekli Albay Orkun Özeller için istenen ceza belli oldu Emekli Albay Orkun Özeller için istenen ceza belli oldu