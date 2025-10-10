Bodrum'da Teknik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bodrum Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği arasında sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacıyla “Ortak Teknik İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza töreninde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Serkan Balkan, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Doç. Dr. Mehmet Rifat Kahyaoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Sekreteri Emrah Uygunol, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ile Bodrum Temsilci Yardımcısı Mesut Dağdelen yer aldı.

2019 yılında Bodrum Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği arasında imzalanan ve yeniden güncellenen Teknik İş Birliği Protokolü kapsamında, teknik konularda projelerin kontrolleri ve diğer statik konulara ilişkin iş birliği yapılacak.

Hedef Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma

Protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için gerekli mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak. Bu kapsamda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi Bodrum Temsilciliği ile Bodrum Belediyesi arasında teknik iş birliği sağlanacak ve taraflar bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerine sahip çıkarak dayanışma içinde yerine getirecek.

Bu protokolle, belediye sınırları içinde yapı ruhsatı gerektiren tüm yapı projelerini hazırlayan inşaat mühendislerinin kamu yararına gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığı tespit edilecek.

