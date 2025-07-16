Bodrum’un Engin Maviliğinde Temizlik Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok MAVİ Yakışır” sloganıyla on bir yıldır gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki onuncu etabı Torba’da yapıldı.

Bodrum’un eşsiz koylarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin bu yıl onuncu etabı Torba’da gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan temizlik etkinliğine, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert katıldı.

Gönüllü belediye personelinden oluşan dalgıç ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda denizden az miktarda atık çıkarıldı. Atık miktarının az olması, farkındalık çalışmalarının ve çevre bilincinin olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinliğin sonunda toplanan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Torba sahilinde bulunan belediye kafenin önünde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesinde yer alan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

“Denize En Çok MAVİ Yakışır” sloganıyla yola çıkılan Deniz Dibi Temizliklerinin onuncusunu Torba Mahallesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, “Torba, bu projede bizim için çok büyük örnek oldu. Çok az miktarda atık çıktı. Bugüne kadar yaptığımız deniz dibi temizlikleri içerisinde en temiz yer Torba diyebiliriz. Bu nedenle burada denizi kullanan vatandaşlarımıza, değerli Torba halkına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu örnek olacak. Bu projenin sonlarına geldiğimiz zaman tertemiz denizlerle Bodrumlu vatandaşlarımızı buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi, temiz bir çevre ve sürdürebilir bir deniz ekosistemi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.