BTP Kadıköy adayı Nurcan Sabur: ''1 Nisan'da Kadıköy'de güneş farklı doğacak''

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, ''İnşallah 1 Nisan’da boğanın yanına BTP bayrağını dikip göreve başladığım gün Kadıköy’de güneş farklı doğacak'' dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur, ”Kadıköy’ün bütün sorunlarını biliyorum. Hepsini çözecek kabiliyet ve bilgi birikimine sahibim. Çok güçlü bir kadrom var. İnşallah 1 Nisan’da ‘Boğa’nın yanına BTP bayrağını dikip göreve başladığım gün Kadıköy’de güneş farklı doğacak.” dedi.



Herkese eşit mesafede ve hesapsız hizmet edeceğini vurgulayan Sabur, “Kadıköylülerin sorunu benim evimin içinin sorunu olacak. Evimin içini nasıl tutuyorsam Kadıköy’ü de öyle gözeteceğiz. Ev halkına nasıl sahip çıkıyorsam, Kadıköylülerde öyle sahip çıkacağım.” diye konuştu.



“Doğma büyüme Kadıköylüyüm. Kadıköylü tek başkan adayıyım. Her sıktığım el gülümsüyor. Yürekler rahatlıyor. Oyum sana diyerek elimi bırakmıyor” diyen Sabur, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ortaya koyduğumuz projelerimiz herkes tarafından taktir topluyor. 100’e yakın ünlünün hakkımda video çekerek destek vermesi, standımıza ziyaretlerin dolup taşması, esnaf ve ev ziyaretlerindeki büyük ilgi ve seçim otobüsüyle yaptığımız seçim çalışmalarında Kadıköylülerin büyük teveccühü ve şimdi de "Ülkeni kurtar" "Aileni kurtar", "Çocuklarını kurtar" ve "Kadıköy'ü kurtar" şeklinde yaptığımız dijital çalışmalarla halkımızın gönlüde taht kurduk. İnşallah Pazar günü oya dönüşerek ipi göğüsleyeceğiz”



Sabur, “Türkiye’de ilklere imza attığımız çalışmalarımızı nurcansabur.com.tr sitesinden takip edebilirsiniz” dedi.



BTP adayı Sabur, “Kimseye oy atmakla kendinizi yükümlü hissetmeyin. Sizler gibi gururlu ve onurlu Atatürkçülerin Atatürk çizgisinden çıkmış, Atatürk dahi diyemeyen bir partiye oy atarak vebal altına girmeyin. Ülkemizde tek Atatürkçü, O’nun izinden şaşmayarak giden tek parti, Bağımsız Türkiye Partisi’dir. Atatürk ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak istiyorsanız 16 Yıldızın tam ortasına mührümüzü basalım.” dedi.



Nurcan Sabur “Kadıköy benim, Ben Kadıköylüyüm Her zerremde Kadıköy var. Onun için oylarınıza talibim. Çünkü Sizleri ve Kadıköy’ü seviyorum. Rantsız, hesapsız ve en önemlisi sizlerin çıkar ve menfaatlerini kendi menfaatlerimin önüne koyarak hizmet emek istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.