BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur’dan Kadıköy Meydanında farklı propaganda

Bağımsız Türkiye Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur bu sefer de Kadıköy'de sokak müzisyenleriyle birlikte dans etti.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Kadıköy adayı gazeteci Nurcan Sabur Kadıköy'deki seçim çalışmaları sırasında soluğu sokak müzisyenlerinin yanında aldı. Bir süre müzisyenlere alkış tutarak katılan Nurcan Sabur daha sonra da sokak müzisyencileriyle birlikte dans etti.