''Canavar'' oyunu Sarıyer'de izleyicilerden tam not aldı

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 13. TiyatrOda Şenliği kapsamında sahnelenen “Canavar” adlı oyun, tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde dün akşam perde açan “Canavar” oyunu, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yönetmenliğini ve senaryosunu Tunç Şahin’in üstlendiği, başrollerini Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın paylaştığı oyun, Anadolu’daki bir kasabada geçen dramatik bir aile hikayesini sahneye taşıdı.

İZLEYİCİLERİ DUYGULANDIRDI, DÜŞÜNDÜRDÜ

Oyunda, uzun yıllardır görüşmeyen kuzenler Kemal, Aslı ve Derya’nın bir araya gelmesiyle başlayan gerilimli süreç, aile geçmişlerine dair sırların ortaya çıkmasıyla derinleşti. Kapama yemeği etrafında şekillenen ve oyundaki karakterleri geleneksel aile yemeğini yiyemez hale getirmiş yaşanmışlıklar üzerine kurgulanan ve sahneye taşınan hikâye, izleyicileri hem düşündürdü hem de duygulandırdı.



Salonun tamamen dolduğu gecede oyun, tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği 15 Şubat’ta Boğaziçi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Cemile Abla-Ben Beyaz Sevmiyorum” adlı oyunla devam edecek. 27 Şubat’ta kadar devam edecek olan tiyatro şenliğine katılmak isteyen herkes www.sariyerbel.tr adresinden rezervasyon yaptırabilir.