Çaycuma Belediyesi Ihlamurlar Unutulmadı

Uğur Mumcu Caddesinde yürütülen kaldırım yenileme çalışmalarında, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın talimatıyla, dikimi sırasında beslenebilecekleri miktarda bitkisel toprak alan olmayan ıhlamur ağaçlarının etrafı açılarak toprak dolduruldu.

Çaycuma Belediyesi, elektrik hatlarının yeraltına alınmasıyla altyapı çalışmaları tamamlanan Uğur Mumcu Caddesi’nde kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına başladı. Üzerinde okullar, spor tesisi, kültür merkezi gibi kamu yapıları bulunan ve bu nedenle yoğun insan dolaşımına sahne olan caddede, kaldırımlar genişletilerek, yeni bisiklet yolları yapıldı. Araçlar için otopark alanlarının da oluşturulduğu cadde, başta öğrenciler olmak üzere güzergâhı kullananlar için daha güvenlikli hale getirildi. Caddenin, Çaycuma Belediyesi yanından DOKAP Camisine kadar olan bölümünde devam eden çalışma, asfalt kaplamasının yapılmasıyla tamamlanacak.

AĞAÇLARIN ETRAFI AÇILARAK BİTKİSEL TOPRAK DOLDURULDU

Düzenleme çalışmaları sırasında yıllar önce dikilen, ancak köklerinde yeterli toprak bulunmadığı için sağlıklı gelişemeyen ıhlamur ağaçları da unutulmadı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın talimatıyla harekete geçen Park Bahçeler Birimi ağaçların etrafını geniş şekilde açarak, ağacın gelişimini engelleyen kum çakıl tabakasını temizledi. Ortaya çıkarılan boşluk bitkisel toprakla doldurularak sıkıştırıldı. Park Bahçeler Birimi ekibi, aynı işlemi, mevsimi geldiğinde dikimi yapılacak ağaçların yerleri için de yaparak hazırlık çalışmalarını da tamamladı.

ÇAYCUMA PEYZAJ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR CADDE DAHA KAZANIYOR

Çaycuma Belediyesi Başkanı Bülent Kantarcı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir çalışmayı daha tamamlamak üzereyiz. Yaptığımız yol, kaldırım, bisiklet yolu düzenlemeleriyle Uğur Mumcu Caddesi yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Okulların çok yoğun olduğu bölgeye yaptığımız geniş kaldırımlarla çocuklarımız çok daha güvenlikli şekilde okullarına gidip gelebilecek. Çalışma tamamlandığında bu cadde, Çaycuma’nın peyzaj değeri çok yüksek bölümlerinden biri olacak” dedi.

BİRKAÇ YIL SONRA IHLAMUR KOKULU BİR CADDEMİZ OLACAK

Kantarcı açıklamasını, “Ağaçlar bizim için çok kıymetli. Yetişmiş ağaçların huzurunu bozmamak için gerektiğinde proje bile değiştiriyoruz. Bu çalışma sırasında da aynı hassasiyeti gösterdik, gelişimleri son derece yavaş olan kaldırımdaki ıhlamur ağaçlarını daha sağlıklı hale getirecek uygulama yaptık. Geçmişte adeta taşın çakılın içine gömülen ağaçların etrafını geniş şekilde açarak toprak doldurduk. Var olan ağaçların ömrünü uzatıp daha sağlıklı büyümelerine katkı sunduğumuz gibi, zamanı geldiğinde dikeceğimiz ağaçların yerlerine de aynı işlemi uygulayarak daha sağlıklı bir bitkilendirmenin zeminini oluşturduk. Birkaç yıl sonra ıhlamur kokan bir caddemiz olacak” diyerek tamamladı.