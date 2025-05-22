Çerkes soykırımı ve sürgünü Beylikdüzü’nde unutulmadı

Çerkes halkının 1864 yılında yaşadığı sürgün ve soykırımın 161. yılı, Beylikdüzü’nde düzenlenen törenle anıldı. Beylikdüzü Belediyesi ile Çerkes Kültür Evi Derneği’nin iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, meşaleli kortej yürüyüşünün ardından “Nart Ateşi” yakılarak hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

Çarlık Rusya tarafından 21 Mayıs 1864’te Çerkes halkına uygulanan soykırım ve sürgünde hayatını kaybedenler, Beylikdüzü’nde anlamlı bir törenle anıldı. Beylikdüzü Belediyesi ile Çerkes Kültür Evi Derneği tarafından Yaşam Vadisi 2. Etap’ta düzenlenen etkinlik, meşalelerle yapılan kortej yürüyüş ile başladı. Törenin devamında ise Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anıtı’na çelenk bırakıldı ve Çerkes halkının direnişini simgeleyen “Nart Ateşi” yakıldı.

“Atalarımızın ödedikleri bedeli unutmamak ve unutturmamak için bugünü anmaya devam edeceğiz”

Çerkes Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetişkin anma töreninde yaptığı konuşmada, “21 Mayıs 1864, 101 yıl süren Kafkas-Rus savaşlarının, felaket ve katliamla sonuçlanan son savaşının tarihidir. Bu tarihte Çarlık Rusya’sına karşı son direniş için toplanan 20 bin kadar Çerkes savaşçısı, 100 bin kişilik bir Rus ordusunun karşısına çıkmış, ancak ağır topların ve modern topların karşısında tutunamayarak tamamen yok edilmişlerdir. Onlarla birlikte bölgede bulunan tüm kadın ve çocuklar da aynı akıbete uğramıştır. Çerkeslerin bu mücadelesi vatanlarını koruma ve bir var olma savaşıydı. Osmanlı ve yabancı kaynaklara göre savaşta ölenlerin sayısı resmi olarak 625 kişi civarı, sürgün edilenlerin ise 1 buçuk milyon civarında olduğu belirtilmiştir. Tarihin yaşanan bu trajediyi unutmaması, atalarımızın yaşadığı acıları ve neslimizi yaşatmak için ödedikleri bedeli unutmamak ve unutturmamak için bugünü anmaya devam edeceğiz. Atalarımızın acısını paylaşarak bağrına basan Anadolu insanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sembolik mezar taşlarıyla nöbet tutularak hayatını kaybedenler anıldı. Ayrıca Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, “sürgün oratoryosu” ile katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.