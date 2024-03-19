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CHP Sarıyer adayı Mustafa Oktay Aksu, KİPTAŞ yetkilileriyle görüştü

CHP Sarıyer adayı Mustafa Oktay Aksu, KİPTAŞ yetkilileriyle görüştü
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Sarıyer'in kentsel dönüşüm sorunlarını görüşmek üzere KİPTAŞ Genel Müdür Ali Kurt ve KİPTAŞ yetkilileri ile bir araya gelen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ''1 Nisan’dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve KİPTAŞ ile el ele vererek yerinde, hakça ve güvenli bir kentsel dönüşüm için koordineli bir şekilde çalışacağız'' dedi.

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve KİPTAŞ yetkilileri ile bir araya geldi. Sarıyer’in dönüşüm bekleyen alanlarıyla ilgili gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, ‘Çalışmalarımızda özellikle yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölgede yaşayan insanlarımızın haklarını gözeten, yerinde dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İlçelerdeki yerel yönetimlerle uyumlu bir KİPTAŞ olmayı önemsiyoruz. KİPTAŞ olarak hayata geçirdiğimiz projelerle yurttaşlarımızın gözünde güvenilir bir kurum olarak tercih ediliyoruz. Sarıyer ilçemizde de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan bölgeleri tespit ettik. İlçe belediyemizle koordineli bir şekilde bize gelen talepleri değerlendireceğiz’ dedi.

‘Yerinde ve hakça bir dönüşüm için çalışacağız’

Sarıyer’in en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm ile ilgili KİPTAŞ ile işbirliği içinde olacaklarını belirten CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘1 Nisandan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve KİPTAŞ ile el ele vererek yerinde, hakça ve güvenli bir kentsel dönüşüm için koordineli bir şekilde çalışacağız. Sarıyerli komşularımızın kentsel dönüşüm sorunu konusunda belediye olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. KİPTAŞ Genel Müdür Sayın Ali Kurt’a ve KİPTAŞ yetkililerine bize gösterdikleri ilgi ve bilgilendirmeler dolayısıyla teşekkür ederiz.’ dedi

Etiketler CHP sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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