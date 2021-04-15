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CHP'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Mahir Polat, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, CHP Genel Merkezi avukatı Celal Çelik ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır hazır bulundu.

Heyet, Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da yaptığı ve Türkiye'de birçok belediyeye örnek olan uygulamalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu, Aydın'da sosyal belediyeciliğe ve yatırımlara ara vermeksizin devam edeceklerinin altını çizip heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler aydın büyükşehir belediyesi
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