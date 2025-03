CHP'den İstanbullulara Saraçhane çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması, 'terör' soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklama kararına tepkiler sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbulluları İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye davet etti.

Halk TV'ye konuşan Özgür Çelik, oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti. Çelik, şunları söyledi:

"Birinci çağrımız şudur; İstanbul'da oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz. Oyunu kuran herkesi İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayına sahip çıkmak için davet ediyoruz."

İSTANBUL'DA EYLEM YASAĞI UZATILMIŞTI

İstanbul Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 23 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ''Valiliğimizce alınan kararla 19 Mart 2025-23 Mart 2025 tarihleri arasında 4 gün süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu nedenle konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23 Mart 2025 günü saat 00.01’den 26 Mart 2025 günü saat 23.59’a kadar 4 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir'' denildi.