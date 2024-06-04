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CHP'li Üsküdar Belediyesi, AK Parti'nin vakıflara verdiği 25 taşınmaz geri alacak

CHP'li Üsküdar Belediyesi, AK Parti'nin vakıflara verdiği 25 taşınmaz geri alacak
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AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde kaybettiği Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan Sinem Dedetaş, hepsini geri almak için harekete geçti.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da AK Parti'nin kalesi olarak görülen Üsküdar'ı kazanan CHP'li Sinem Dedetaş mazbatasını alır almaz yeni adımlarını uygulamaya başladı. Üsküdar Belediyesi'nin meclis toplantısı Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında gerçekleştirildi.

 Toplantıda emeklilere pazar desteği, STK'lere yapılan tahsislerin iptali ve Gezi Parkı olayları konuşuldu. Dedetaş, bazı dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dedetaş, AK Parti döneminde vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri almak için harekete geçti.

Amacının Üsküdarlıların kaynaklarını doğru kullanmak olduğunu belirten Dedetaş, “Sayıştay’ın belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var. Bu tespitler diyor ki: İşbirliği protokollerinin süresi 30 yıldan uzun tutulamaz. Burada 49 yıllık işbirliği protokolleri yapılmış. Bu tahsislerin iptali ve yeni işbirliği protokollerinin hazırlığının yapılması lazım” diye konuştu.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün çeşitli STK'lerle geçmiş dönemde yapılan işbirliği protokolleri ve tahsis kararlarına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilerek komisyona gönderildi. Perşembe günü meclise getirilmesi planlanan komisyonun kararının oylanması bekleniyor.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş ak parti CHP sayıştay denetim işbirliği protokolleri
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