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Dilek İmamoğlu: ''Sadece Ekrem'in değil, herkesin faydalanabileceği bir kaynak''

Dilek İmamoğlu: ''Sadece Ekrem'in değil, herkesin faydalanabileceği bir kaynak''

Arel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu doktora tezinin sonuna geldiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, gazeteci Ayşe Arman’a verdiği röportajda  dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Liderlik konusunda yazdığı tezi bitirmek üzere olduğunu açıklayan Dilek İmamoğlu, tezin konusunun da “Demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının, bütünleşik kalkınmaya olan etkisini ölçüyorum” diyerek açıkladı.

 Arel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Dilek İmamoğlu, “Güzel bir çalışma çıkıyor ortaya. Sadece Ekrem değil, ihtiyaç duyan herkesin faydalanabileceği bir kaynak olacak” ifadelerini kullandı.

Arman'ın konuyla ilgili soruları ve İmamoğlu'nun cevapları şöyle:

Bu röportajı daha önce yapacaktık. Siz, tez yazdığınız için ileri bir tarihe erteledik. Teziniz bitti mi? Konusu neydi?

-Kısmet bugüneymiş! Tezimin konusu; Liderlik. Demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının, bütünleşik kalkınmaya olan etkisini ölçüyorum. Yoğun bir dönem yaşadım. Ama sonuna yaklaştım, bitti sayılır.

 Sizce tezinizin, eşiniz Ekrem İmamoğlu’na da faydası olacak mı?

-Elbette! Güzel bir çalışma çıkıyor ortaya. Sadece Ekrem değil, ihtiyaç duyan herkesin faydalanabileceği bir kaynak olacak.

Ayşe Arman'ın kendi internet sitesindeki röportajın tamamı için...

Etiketler ayşe arman dilek imamoğlu tez
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