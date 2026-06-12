Dünya Kupası Heyecanı Bodrum Belediye Meydanı'nda Yaşanacak
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma, Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.
Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak mücadelede vatandaşlar, milli maç heyecanına Bodrum Belediye Meydanı'ndan ortak olacak.
Başkan Mandalinci: “Tek yürek olalım!”
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, heyecan dolu karşılaşmada kendisinin de Belediye Meydanında olacağını ifade ederken, “Tüm vatandaşlarımızı, Ay-Yıldızlı ekibimizin Avustralya karşısındaki mücadelesini birlikte izlemek üzere Bodrum Belediye Meydanı’na davet ediyorum. Gelin, tek yürek olalım!” dedi.
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