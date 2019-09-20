Ekrem İmamoğlu: ''İddialar gülünç ve utanç verici''

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi isimlerin eserlerine yer verilmemesine yönelik eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "28 Şubat hortladı" yorumlarını gülünç ve utanç verici bulduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu, “Necip Fazıl ile ilgili bahsedilen oyun 2018'in Nisan ayından beri neredeyse 2 seneye yakın bir zamandır oynanmayan bir oyun. 20 aydır niye oynanmıyor diye sormayanlar bize bunu niye soruyorlar anlamış değilim” dedi. İmamoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan hukuksuz yere atılan sanatçıların tekrar geri dönmesi için çalışma başlatacaklarını da söyledi. Öte yandan tartışmaların odağındaki Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı ve 2 yıldır teknik nedenlerle sahnelenemeyen “Reis Bey” oyunun maliyetinin de 368 bin TL olduğu açıklandı.