''Ekrem'e zırnık yok'' kampanyasına teşekkür etti !

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, fitre ve zekatların belediyeye bağışlanması çağrısına karşı sosyal medyada ‘Ekrem’e zırnık yok’ kampanyası başlatanlara teşekkür etti: "Belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.

'Temel ihtiyaçlarınız neyse, o kadar alışveriş yapın' önerisinde bulunan İmamoğlu 'Lütfen, abartıya kaçmayınız. İsraftan kaçınalım. Yasağın başlamasına 48 saat kaldı. İşi son dakikaya bırakmadan, güzel bir zaman planlaması ile 2 günlük temel ihtiyaçlarınızı temin ediniz. Lütfen, yasağın başlamasına kısa süre kala, marketlerde-manavlarda ve benzeri alanlarda yoğunluk yaratmayalım.

Maskelerimiz her daim yüzümüzde olsun. Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Fiziksel mesafe konusunda da hassas olalım. Maske ve eldiven gibi, artık tıbbi atık sayılan sarfları dezenfekte edip, bir poşet içinde çöplere bırakalım” dedi.

'EKONOMİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMEYE DEVAM EDECEK'

“Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek” diyen İmamoğlu, 12 günde 550 bin ailenin İBB’den yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, “Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı. Şimdi 550 bin aile daha buna eklendi” dedi.

Ramazan ayının yaklaştığını anımsatan İmamoğlu, halka, fitre ve zekatlarını İBB’ye bağışlama çağrısını yineledi. “Benim size yaptığım bu davetle, akıllarınca dalga geçtiler” diyen İmamoğlu, “Hatta ‘Ekrem’e zırnık yok’ diye sosyal medyada kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemiz için. Ama ben yine de, zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.

İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize zekat ve fitrelerini bağışlayacak. Allah onlardan da razı olsun” şeklinde konuştu.

‘HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK’

İstanbullulara 48 saatlik evde kalış süreci için, aktivite planlaması yapmalarını da öneren İmamoğlu,

“Evde en verimli ve kişisel gelişime faydalı uğraşlar ile ilgilenelim. Evde spor da yapabilirsiniz imkan oldukça. Spor A.Ş. iştirakimiz tarafından hazırlanan evde spor videoları, İBB sosyal medya hesaplarından size ulaşacak. Hafta sonu kitapla dolu bir 48 saat geçirme planınız varsa, lütfen büyük ilgi gören 200 binden fazla kitabın bulunduğu istanbulkitapçısı.com adresimizi ziyaret edin.

İBB’nin kitapçısından Türkiye’nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz yine güvenle adreslerinize teslim edilecek. Bu hafta sonu, evde kalış süresince belediyemizin hizmetleri aksamadan devam edecek. Bundan hiç şüphe duymayınız. Olası sorunlar da ALO 153 yanınızda, lütfen arayın. Psikolojik destek hattımız da uzmanlarımız; sorunlarınıza, kaygılarınıza ortak olup çözüm önerileri için hazır bekliyor olacaklar” diye konuştu.

‘AKILLARINCA DALGA GEÇTİLER’

Belediyelerin, hizmet çeşitliliği nedeniyle halkla en sık ve yakın teması sağlayan kurumlar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan yola çıkarak, geçen gün bir çağrıda bulundum. ‘Aydınlanma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da, en doğru adreslere ulaşması için zekat ve fitrelerinizi belediyemize bağışlayabilirsiniz’ dedim. Çünkü, belediyeniz, kimin nerede neye ihtiyacı var, onu çok iyi bilir. Bu, bütün belediyeler için geçerli. İnsanları rencide etmeden, alan elin veren eli görmediği şekilde yardımları ulaştırır ve bütün hassasiyetlere uyar.

Zekat ve fitrelerinizi İBB’ye bağışlama çağrım, birilerinin pek hoşuna gitmemiş olacak ki, benim size yaptığım bu davetle akıllarınca dalga geçtiler. Hatta ‘Ekrem’e zırnık yok’ diye sosyal medyada büyükçe bir kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil ki; yüzbinlerce ihtiyaç sahibi İstanbul’daki ailemiz için. Ama ben yine de benim zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum. Çünkü benim söylediğimi zaten vatandaşım çok iyi anladı.

İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize bu katkılarını, bu bağışlarını, isterse zekatını ve fitresini bağışlayacak. Allah onlardan razı olsun. Ben, bu memleketin her insanını çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen başta sağlığınız olmak üzere, kendinize dikkat edin. Emin olun ki; birlikte başaracağız” şeklinde noktaladı.