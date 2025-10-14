Halikarnas Balıkçısı Bodrum’da Anıldı

Bodrum’a iz bırakan isimlerden biri olan Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), vefatının 52’nci ve Bodrum’a sürgün edilişinin 100’üncü yılı kapsamında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Anma programı, 13 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gümbet Gönültepe’deki mezarı başında düzenlenen törenle başladı.

Törene, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Genel Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, emekli öğretmen Hatice Orman ile Ali İhsan Yücel, arkeolog Ayşe Temiz, Hüseyin Boyacı İlkokulu ile Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında arkeolog Ayşe Temiz, emekli öğretmen Hatice Orman ve Ali İhsan Yücel günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi.

Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’a gelişinin 100. yılı kapsamında düzenlenen anma programında konuşan Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, şunları söyledi:

“Bugün, Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 52. yıl dönümünde, Bodrum’a kazandırdığı ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle, edebi eserleriyle ve Bodrum’a olan katkılarıyla anıyoruz. Cevat Şakir’in edebi mirasını unutturmamak ve kültürel mirasına sahip çıkmak her birimizin ortak sorumluluğudur.”

Törende, Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından sunulan oratoryo, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ayşe Lara Olgun’un piyano dinletisi ve Lon Briet’in yan flüt performansı katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

Anma töreni, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Etkinlik sonunda Bodrum Belediyesi tarafından katılımcılara aşure ikram edildi.

Geçmişten Geleceğe Bir Yolculuk: Bitki Mirası Kent Turu Gerçekleştirildi

Anma etkinlikleri kapsamında Bodrum Deniz Müzesi öncülüğünde “Halikarnas Balıkçısı’nın Bitki Mirası Kent Turu” düzenlendi. Eğitimci Hatice Orman rehberliğinde gerçekleşen kent turunda katılımcılar, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’a kazandırdığı bitkilerin izini sürdü. Tur boyunca Halikarnas Mozolesi, Belediye Meydanı ve çevresindeki önemli noktalar gezildi.

Denize Gönül Verenlerin Eseri: “Biz Süngerciler: Yaşadıklarımız, Hatıralarımız” Kitabı Tanıtıldı

Halikarnas Balıkçısı’nı anma programı kapsamında, Bodrum Denizciler Derneği'nde Bodrum Deniz Müzesi Yayınları'nın 8. kitabı “Biz Süngerciler: Yaşadıklarımız, Hatıralarımız” kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Genel Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, iş insanı Mustafa Cem ve yazar Meltem Ulu katıldı.

Müze tarafından yürütülen sözlü tarih çalışmalarının çıktısı olan kitap Dr. Meltem Ulu tarafından kaleme alındı. Kitapta, Bodrum’da yaşayan sünger avcıları, bu alanda çalışmış kadınlar, arkeologlar, deniz feneri bekçileri, tekne yapım ustaları ve koleksiyonerlerle yapılan görüşmeler yer alıyor. Kitap, denize adanmış hayatları ve süngercilerin yaşanmış hikâyelerini bir araya getirerek deniz kültürünün önemini bir kez daha hatırlatıyor.