''Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi'' Sergisi Ve Yıl Sonu Şenliği Gerçekleşti

Bodrum Belediyesi Yalıkavak Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen "Hikâyeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi" adlı sergi ve yıl sonu etkinliğinde öğrenciler bir araya gelerek çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim ve hikâyeleri Bodrum Belediyesi Yalıkavak Halk Kütüphanesi’nde sergiledi. “Hikâyeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi” temasıyla düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu’nun yanı sıra Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu Müdürü Rıfat Demiröz, idareciler, çevre okullardan öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Haftada üç gün düzenlenen atölye çalışmalarında ise öğrenciler hem çizim yaptı hem de bu çizimlere hikâyeler yazarak hayal güçlerini geliştirdi. Etkinlikte, Karya Uygarlığı’nın önemli yöneticileri Mausolos ve Artemisia, Mausoleum’un hikâyesi ve Bodrum’un kültürel mirası resimlerle anlatıldı. Ayrıca, Mausoleum’un deprem sonrası kaleye dönüşen taşları gibi tarihi olaylara da yer verildi.

Yıl sonu şenliğinde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu okul korosu sahne alırken, yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Yaz dönemi boyunca devam edecek resim, hikâye yazma ve el sanatları kurslarıyla çocukların sanatsal gelişimleri desteklenmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.