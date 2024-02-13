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  4. İBB Başkan Adayı Murat Kurum Şişli’de ‘Okul Aile Birlikleri ile Buluşma’ Programı’na katıldı

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Şişli’de ‘Okul Aile Birlikleri ile Buluşma’ Programı’na katıldı

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Şişli’de ‘Okul Aile Birlikleri ile Buluşma’ Programı’na katıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli’de ‘Okul Aile Birlikleri ile Buluşma’ Programı’na katılım gösterdi.

 Burada konuşma yapan Murat Kurum sözlerine, “Hepimizin bildiği gibi; ailemizde aldığımız eğitime okul hayatına öğretmenlerimizle birlikte devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı da yine siz değerli öğretmenlerimizin eseri olacaktır.” ifadeleri ile başladı.

Öğretmenler ve öğrenciler için yaşanabilir bir İstanbul kurmayı hedeflediklerini söyleyen Kurum, okullara beslenme desteği de sağlayacaklarını belirtti. Murat Kurum okullar için diğer projelerini, “Bugün okullarımızda sizlerin gerek hijyen gerek güvenlik konusunda endişelerinizin, sıkıntılarınızın olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yavrularınıza tıpkı evinizdeki gibi güvenli ve hijyenik bir ortamı Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Ve tüm okullarımıza güvenlik, temizlik ve beslenme desteği sağlayacağız.” şeklinde sıraladı. 

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Şişli’de ‘Okul Aile Birlikleri ile Buluşma’ Programı’na katıldı - Resim : 1

Şişli’deki kentsel dönüşüm süreci ve trafik problemi de Kurum’un gündeminde olan konulardandı. Kurum, “Şişli’nin bu makus talihini sizlerle birlikte değiştirmek istiyoruz. Şişli’mizi bu manada rahatlatacak projelerimizi bir an önce hayata geçirmeliyiz.” dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Şişli’de ‘Okul Aile Birlikleri ile Buluşma’ Programı’na katıldı - Resim : 2

Etiketler murat kurum Şişli okul aile birliği ibb aday
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