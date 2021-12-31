İBB Sözcüsü Ongun duyurdu: Bakanlık müfettişleri mesaiye başladı

İçişleri Bakanlığı'nın 'terör' iddiasıyla başlattığı teftiş için görevlendirilen müfettişlerin İBB'de mesaiye başladığını söyleyen Murat Ongun, "Bu, İmamoğlu’na yönelik bir oyundur, kumpastır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 'terör' iddiasıyla teftiş başlatan İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişlerin İBB'de mesaiye başladığını duyurdu. KRT TV’de 'Seçil Özer ile Gündem Özel' programına telefonla katılan Ongun, bazı personellerin 'terör örgütlerine üye olduğu' iddiasına ilişkin ilişkin, "Biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesailerine başladılar. Bu bir güvenlik meselesidir, o yüzden İBB de her alanda müfettişlerimize yardımcı olmak ve tüm evrakları temin etmek zorundadır" diyen Ongun, şöyle konuştu:

"İBB içinde kendi iç soruşturmamızı başlattık. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'na da yazı gönderdik, 'Lütfen bize bu isimleri bildirin gerekeni yapalım' dedik. Bugün itibariyle bize İçişleri Bakanlığı'nın cevabı posta yoluyla ulaştı. Yanıttaki imza İller İdaresi Genel Müdürlüğü, şöyle diyor: 'Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sen İçişleri Bakanı'na soru soramazsın, onun muhatabı sen değilsin. Eğer merak ettiğin bir şey varsa işe giren insanların dosyasını valiliğe gönder, valilik inceler sana da yanıtını verir'. Şimdi biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB’nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşları çağırdık, dedik ki; 'Sen bu musun? Senle ilgili böyle iddialar var'. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan Sabah gazetesine tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kimdir onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi.

Ama bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mesailerine başladılar. Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bu kampanya yapıldığı zaman bunun yansıması sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak.

Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığı zaman ‘Sen teröristleri işe almışsın' diyecek olan vatandaşın muhatabı Ekrem İmamoğlu. Bu iş tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir oyundur, kumpastır, organizasyondur."

'CNN TÜRK YAYINA KATILMA TALEBİMİ KABUL ETMEDİ'

Öte yandan Ongun, İBB'ye yönelik iddialara ilişkin konuşmak için Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebinin kabul edildiğini ancak CNN Türk'ün bağlanma talebini kabul etmediğini belirtti. Ongun, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi."